Политика

Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМДREGNUM 05:50

Закон поддержали 417 депутатов, один парламентарий воздержался. Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
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Сергей Цеков
Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД.
— Сергей Цеков, политикРИА Новости 05:52
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 июня, приняла проект
 Федерального закона о приостановлении Российской Федерацией Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Государственная Дума РФ05:49

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Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД

РИА Новости05:52

Шхагошев прокомментировал принятие Госдумой закона о приостановке участия России в ДРСМД

Парламентская газета10:19

Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДРСМД

ТАСС06:07

РФ и США переходят в ракетном споре от слов к делу

Независимая газета12:01

Государственная Дума поддержала решение Президента РФ о приостановлении ДРСМД

Государственная Дума РФ05:49

«Вынужденный ответ на американский демарш» — Железняк о приостановке ДРСМД

REGNUM07:12

Госдума приняла закон Путина о приостановке участия России в ДРСМД

Дума ТВ05:50
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:57, Вашингтон
Политика

Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии

Лидером по итогам второго тура голосования фракции консерваторов в парламенте остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 126 голосов депутатов, на втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46.
Обновлено в 13:16
Общество

Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку

Обновлено в 11:30
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета

О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец.
Обновлено в 14:46
Спорт

РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинга в Чувашии

В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.
Обновлено вчера в 08:57
Общество

В России предложили исключить пищевой мак из списка наркотиков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила пересмотреть перечень наркотических и психотропных средств, в частности исключив из него пищевой мак.
Обновлено в 06:12
Кино

Вуди Харрельсон сыграет ЛСД-гуру Тимоти Лири

Обновлено в 11:28
Политика

Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.
Обновлено в 15:33
Политика

Скабеева осудила Зеленского, который не помог трясущейся Меркель

Обновлено в 11:28
Здоровье

В прошлом году 671 человек умер от рака в Орловской области

В прошлом году 671 человек скончался от рака. Причем 50 % из них до момента смерти не были зарегистрированы как онкобольные.
Обновлено в 09:16
Экономика

Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»

Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Подмосковье столкнулись девять автомобилей

Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Религия

Мэр Высокинский назвал три площадки для опроса за храм

Обновлено в 09:27
Теннис

Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке

Мария Шарапова в первом круге обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

Зеленский и Штайнмайер обсудили работу нормандского формата

Президенты Украины и Германии — Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер — в ходе переговоров в Берлине обсудили в том числе работу нормандского формата (Франция, Германия, Россия, Украина).
Обновлено в 13:42
Общество

Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте

18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено в 12:47
Политика

Макрон выступил против выхода России из Совета Европы

Франция хотела бы избежать полного выхода России из Совета Европы, однако речь не идет о снятии санкций.
Обновлено вчера в 14:55
Здоровье

На реконструкцию ФАПов и амбулаторий в Крыму направят 1 млрд рублей

В 2019 году Крым получит на реализацию нацпроекта 1,185 млрд рублей из федерального центра, еще 190,1 млн рублей целевых расходов заложены в региональный бюджет.
Обновлено в 11:03
Футбол

Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Политика

Венский арбитраж получил право работать в России

Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
Обновлено в 14:03
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Происшествия

После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек

Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Футбол

БАТЭ сыграет с «Пястом» в Лиге чемпионов

УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом".
Обновлено в 10:15
Футбол

Гол Влашича не помог хорватам избежать разгрома в матче с Румынией

Обновлено в 14:32
Политика

Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Технологии

Пассажиры «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки

Пассажиры "Яндекс.Такси" в скором времени смогут включать свою музыку в автомобиле во время поездки.
Обновлено в 15:39
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