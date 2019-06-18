Политика
Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМДREGNUM 05:50
Закон поддержали 417 депутатов, один парламентарий воздержался. Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
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Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД.
— Сергей Цеков, политикРИА Новости 05:52
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 июня, приняла проект Федерального закона о приостановлении Российской Федерацией Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Государственная Дума РФ05:49
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Шхагошев прокомментировал принятие Госдумой закона о приостановке участия России в ДРСМД
Парламентская газета10:19
Государственная Дума поддержала решение Президента РФ о приостановлении ДРСМД
Государственная Дума РФ05:49
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:57, Вашингтон
Политика
Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии
Лидером по итогам второго тура голосования фракции консерваторов в парламенте остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 126 голосов депутатов, на втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46.
Обновлено в 13:16
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета
О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец.
Обновлено в 14:46
Спорт
РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинга в Чувашии
В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.
Обновлено вчера в 08:57
Общество
В России предложили исключить пищевой мак из списка наркотиков
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила пересмотреть перечень наркотических и психотропных средств, в частности исключив из него пищевой мак.
Обновлено в 06:12
Кино
Вуди Харрельсон сыграет ЛСД-гуру Тимоти Лири
Обновлено в 11:28
Политика
Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.
Обновлено в 15:33
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В прошлом году 671 человек умер от рака в Орловской области
В прошлом году 671 человек скончался от рака. Причем 50 % из них до момента смерти не были зарегистрированы как онкобольные.
Обновлено в 09:16
Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»
Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Подмосковье столкнулись девять автомобилей
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Религия
Мэр Высокинский назвал три площадки для опроса за храм
Обновлено в 09:27
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Мария Шарапова в первом круге обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Зеленский и Штайнмайер обсудили работу нормандского формата
Президенты Украины и Германии — Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер — в ходе переговоров в Берлине обсудили в том числе работу нормандского формата (Франция, Германия, Россия, Украина).
Обновлено в 13:42
Общество
Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте
18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено в 12:47
Политика
Макрон выступил против выхода России из Совета Европы
Франция хотела бы избежать полного выхода России из Совета Европы, однако речь не идет о снятии санкций.
Обновлено вчера в 14:55
Здоровье
На реконструкцию ФАПов и амбулаторий в Крыму направят 1 млрд рублей
В 2019 году Крым получит на реализацию нацпроекта 1,185 млрд рублей из федерального центра, еще 190,1 млн рублей целевых расходов заложены в региональный бюджет.
Обновлено в 11:03
Футбол
Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Политика
Венский арбитраж получил право работать в России
Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
Обновлено в 14:03
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Футбол
БАТЭ сыграет с «Пястом» в Лиге чемпионов
УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом".
Обновлено в 10:15
Политика
Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Технологии
Пассажиры «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки
Пассажиры "Яндекс.Такси" в скором времени смогут включать свою музыку в автомобиле во время поездки.
Обновлено в 15:39