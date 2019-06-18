Политика

Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМДREGNUM 05:50

Закон поддержали 417 депутатов, один парламентарий воздержался. Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
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Сергей Цеков
Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД.
— Сергей Цеков, политикРИА Новости 05:52
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 июня, приняла проект
 Федерального закона о приостановлении Российской Федерацией Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Государственная Дума РФ05:49

Подробнее о событии

РФ и США переходят в ракетном споре от слов к делу

Независимая газета12:01

Шхагошев прокомментировал принятие Госдумой закона о приостановке участия России в ДРСМД

Парламентская газета10:19

Государственная Дума поддержала решение Президента РФ о приостановлении ДРСМД

Государственная Дума РФ05:49

Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДРСМД

ТАСС06:07

Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД

РИА Новости05:52

Госдума поддержала приостановление Договора о РСМД

Коммерсантъ06:16

«Вынужденный ответ на американский демарш» — Железняк о приостановке ДРСМД

REGNUM07:12
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:23, Вашингтон
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
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В Израиле пытались найти компромат на Навального, узнал WSJ

Расследовательская компания Black Cube из Израиля пыталась собрать компромат на Алексея Навального, пишет The Wall Street Journal.
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Происшествия

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В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
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Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
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Происшествия

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Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Финансы

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Общество

Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте

18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Футбол

«Челси» предложит Лэмпарду трёхлетний контракт

«Челси» заплатит «Дерби Каунти», в котором на данный момент работает Лэмпард, четыре миллиона фунтов компенсации за тренера.
Обновлено вчера в 15:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения

18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Гаджеты

Xiaomi представила телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России

Обновлено вчера в 13:55
Наука

Структура социальных связей дополнила информацию о здоровье

Именно поэтому остается непонятным, насколько значимую роль социальные связи в действительности играют в жизни человека вне возможных сторонних переменных.
Обновлено в 09:04
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Представитель ДНР сообщил, что украинцы открыли огонь по посёлку Ясное

Обновлено в 12:55
Футбол

Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»

31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

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На помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Киселевой напали с ножом

Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера

Обновлено в 09:40
Политика

Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню

Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
Обновлено в 14:38
Музыка

Пугачева даст второй юбилейный концерт

Известно, что певица дала один единственный концерт в Москве и даже отказалась выступать в Питере. Однако она решила дать еще один концерт.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 12:18
Политика

Эрдоган: в скором времени Турция получит С-400

Обновлено в 16:57
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Экономика

Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»

Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
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Капитан «Аякса» Де Лигт отказал «Барселоне»

Капитан "Аякса" Маттейс Де Лигт не станет игроком "Барселоны". Переговоры чемпионов Испании с представителями футболиста завершены.
Обновлено в 16:27
Гаджеты

IOS 13 предупредит об удалении приложений с активной подпиской

При удалении приложения юзер увидит интерактивное оповещение с датой автоматического обновления подписки и двумя опциями.
Обновлено в 04:23
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