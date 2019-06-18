Политика
Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМДREGNUM 05:50
Закон поддержали 417 депутатов, один парламентарий воздержался. Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
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Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД.
— Сергей Цеков, политикРИА Новости 05:52
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 июня, приняла проект Федерального закона о приостановлении Российской Федерацией Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Государственная Дума РФ05:49
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Шхагошев прокомментировал принятие Госдумой закона о приостановке участия России в ДРСМД
Парламентская газета10:19
Государственная Дума поддержала решение Президента РФ о приостановлении ДРСМД
Государственная Дума РФ05:49
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В работе поисковой системы Google произошёл сбой. Об этом сообщили интернет-пользователи из ряда стран.
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Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
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Общество
В России предложили исключить пищевой мак из списка наркотиков
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила пересмотреть перечень наркотических и психотропных средств, в частности исключив из него пищевой мак.
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Политика
Boeing в первый день авиасалона в Ле-Бурже не получил ни одного заказа
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Музыка
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Общество
Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия
Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления.
Обновлено вчера в 10:31
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
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Общество
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Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
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Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
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С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
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Экономика
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МВД призвало провести ревизию ПДД
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Адвокат Мишеля Платини описал его допрос
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Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
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