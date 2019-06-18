Политика
Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМДРБК 05:59
Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). За проголосовали 417 человек, воздержался один. Трансляция велась на сайте нижней палаты.
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Володин: решение о приостановке участия России в ДРСМД поддержали все фракции Госдумы
Парламентская газета06:32
Государственная Дума поддержала решение Президента РФ о приостановлении ДРСМД
Государственная Дума РФ05:49
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Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
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Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
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Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео.
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АвтоВАЗ повысил качество новых Lada 4x4
В настоящее время в цехе уже функционируют пять мониторов. В дальнейшем планируется установка дополнительных.
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Политика
Социологи выяснили, за кого намерены голосовать новосибирцы на выборах
Если говорить об узнаваемости политиков, которые заявили о готовности участия в выборах, то абсолютным лидером по этому показателю является действующий мэр города, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть – он известен 98% респондентов.
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Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
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Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
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Число пропавших детей и подростков в России за последние пять лет снизилось почти на треть.
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Мост на Сахалин оценили в 433 млрд рублей
Обновлено вчера в 20:01
Транспорт
Движение в центре Москвы ограничат ночью 20 июня из-за выпускного бала
Проезд машин по улице Ильинка, Москворецкой улице, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и улице Варварка перекроют в ночь на 21 июня из-за бала "Выпускник".
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