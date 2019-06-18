Политика
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМДРИА Новости 05:52
Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США. Тридцатого мая этот законопроект на рассмотрение в Госдуму внес Владимир Путин.
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Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД.
— Сергей Цеков, политикРИА Новости 05:52
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 июня, приняла проект Федерального закона о приостановлении Российской Федерацией Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Государственная Дума РФ05:49
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