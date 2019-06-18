Госдума приняла закон о приостановке ДРСМДРИА Новости 05:52

с чего всё началось

Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД.

Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США. Тридцатого мая этот законопроект на рассмотрение в Госдуму внес Владимир Путин.

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Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

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Энергетика Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5% Как сообщалось, в конце октября прошлого года правительство договорилось со всеми нефтяными компаниями об ограничении оптовых цен на нефтепродукты до 31 марта 2019 года, в марте договоренности были продлены до конца июня с некоторой корректировкой условий.

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Армия и оружие Новые напасти косят ряды ВСУ: сводка о военной ситуации в ЛНР «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

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