Политика
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМДРИА Новости 05:52
Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США. Тридцатого мая этот законопроект на рассмотрение в Госдуму внес Владимир Путин.
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Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД.
— Сергей Цеков, политикРИА Новости 05:52
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 июня, приняла проект Федерального закона о приостановлении Российской Федерацией Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Государственная Дума РФ05:49
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Государственная Дума поддержала решение Президента РФ о приостановлении ДРСМД
Государственная Дума РФ05:49
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Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Происшествия
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В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
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Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
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Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
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Экономика
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Обновлено в 07:36
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Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
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Обновлено вчера в 13:31
Энергетика
Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%
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Обновлено в 09:22
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
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Интернет
Facebook представила криптовалюту Libra
Компания Facebook Inc. официально обнародовала планы выпуска собственной криптовалюты под названием Libra и обещала создать безопасную систему платежей, поддерживаемую реальными активами и предназначенную для использования широким кругом пользователей.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Новые напасти косят ряды ВСУ: сводка о военной ситуации в ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 11:15
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Гаджеты
В России появились недорогие телевизоры Hi от сети «Эльдорадо»
Розничная сеть «Эльдорадо» объявила о старте производства и продаж техники под собственной торговой маркой Hi.
Обновлено в 07:50
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
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Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсера
PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил нехваткой внимания заявление сестры продюсера о том, что ее брата отравили родственники его жены.
Обновлено в 08:40
Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28
Космос
На Марсе засняли недавно образовавшийся кратер
Многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировала кратер, который образовался на Марсе в период с 2016 по 2019 год.
Обновлено в 04:52
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
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Религия
Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу
Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали воспользоваться ей.
Обновлено в 08:32
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Ограниченную партию Toyota Supra в РФ раскупили за 4 часа
Лимитированная партия Toyota Supra была раскуплена в РФ всего за 4 часа.
Обновлено в 09:25
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Политика
«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа»
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Авто
Назвали цены на обновленный Subaru Outback для России
Дилеры Subaru в России начали прием заказов на обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2019.
Обновлено в 06:00
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
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Футбол
«Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Крузейро»
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе защитника бразильского «Крузейро» Серкейры Мурило.
Обновлено в 09:35