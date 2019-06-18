Госдума приняла закон о приостановке ДРСМДРИА Новости 05:52

с чего всё началось

Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД.

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