Политика
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМДРИА Новости 05:52
Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США. Тридцатого мая этот законопроект на рассмотрение в Госдуму внес Владимир Путин.
Читать в источнике
Оценить138
Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД.
— Сергей Цеков, политикРИА Новости 05:52
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 июня, приняла проект Федерального закона о приостановлении Российской Федерацией Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Государственная Дума РФ05:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Шхагошев прокомментировал принятие Госдумой закона о приостановке участия России в ДРСМД
Парламентская газета10:19
Государственная Дума поддержала решение Президента РФ о приостановлении ДРСМД
Государственная Дума РФ05:49
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:25, Вашингтон
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Обновлено в 08:34
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Финансы
Фондовый рынок США торгуется на положительной территории
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» после заявлений руководителя Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики в еврозоне в преддверии заседания ФРС США.
Обновлено в 10:41
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Авто
Ограниченную версию Toyota Supra в России раскупили за четыре часа
Как сообщили в пресс-службе Toyota в России, россияне купили все доступные Toyota Supra A90 Edition за 4 часа с момента открытия приема заказов.
Обновлено в 06:52
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами
Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Здоровье
Врачи больницы имени Сперанского получили всероссийскую премию «Призвание»
Всероссийскую премию «Призвание» получили восемь врачей детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Сперанского.
Обновлено в 09:47
Баскетбол
Звезда баскетбольного ЦСКА Нандо де Коло покинул клуб
Де Коло выступал за ЦСКА с 2014 года. Баскетболист перешел в московский клуб из «Торонто» и провел за команду пять сезонов.
Обновлено в 10:42
Общество
В России введут штрафы за несанкционированное разжигание костров
По правилам, при введении чрезвычайной ситуации, например из-за жары, запрещено посещать леса, а тем более разводить огонь.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов
Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Футбол
«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по Чалову
По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.
Обновлено в 08:16
Авто
Водители смогут получить госномера не только в ГАИ
Стоимость составит ориентировочно две тысячи рублей, причем автовладелец сам будет выбирать, где именно заказать таблички номера.
Обновлено в 09:09
Религия
Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу
Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали ей воспользоваться.
Обновлено в 08:32
Авто
АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Общество
Умерла старейшая жительница Европы
В Италии скончалась женщина, считавшаяся старейшей жительницей Европы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ
Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.
Обновлено в 10:33
Общество
Генерала Бобкова похоронят на Троекуровском кладбище
Ветеран Первого главного управления КГБ СССР Георгий Санников в беседе с ФАН назвал Бобкова настоящим профессионалом своего дела.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
СМИ обвинили оленей в гибели группы Дятлова
В гибели туристической группы Дятлова могли быть виновны испуганные олени.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Футбол
Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках
Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
Обновлено в 10:11
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ответил хейтерам, критикующим его стиль
Обновлено вчера в 14:26
Футбол
«Локомотив» объявил о переходе игрока олимпийской сборной Бразилии
«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» и олимпийской сборной Бразилии Серкейры Мурило.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
Обновлено в 08:43
Политика
В МИД назвали обратимым характер действий Тегерана в рамках СВПД
Действия Тегерана по ситуации с Совместным всеобъемлющем планом действий по иранской ядерной программе (СВПД) носят точечный, вынужденный и обратимый характер.
Обновлено в 11:19