Госдума приняла закон о повышении пенсий до прожиточного минимумаОткрытый Нижний вчера в 06:15

с чего всё началось

Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной.

Депутаты Государственной Думы РФ в третьем чтении приняли закон об индексации пенсий сверх уровня прожиточного минимума.

Госдума приняла закон о повышении пенсий до прожиточного минимума

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