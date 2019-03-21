Экономика
Госдума приняла закон о повышении пенсий до прожиточного минимумаОткрытый Нижний вчера в 06:15
Депутаты Государственной Думы РФ в третьем чтении приняли закон об индексации пенсий сверх уровня прожиточного минимума.
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Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной.
— Вячеслав Володин, российский политикГазета.Ru вчера в 05:42
с чего всё началось
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в закон "О государственной социальной помощи" и изменили порядок индексации пенсий, которые не дотягивают до прожиточного минимума.ТАССвчера в 04:20
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