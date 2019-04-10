Экономика
Госдума приняла закон о повышении акцизов на импортные сигаретыUdm-Info 06:48
Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении, закон, предусматривающий повышенный коэффициент для акциза на ввозимые в Россию сигареты, папиросы и сигариллы. Документ приняли единогласно: свои голоса «за» отдали 405 депутатов.
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