Госдума приняла закон о повышении акцизов на импортные сигаретыUdm-Info 06:48

Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении, закон, предусматривающий повышенный коэффициент для акциза на ввозимые в Россию сигареты, папиросы и сигариллы. Документ приняли единогласно: свои голоса «за» отдали 405 депутатов.

Госдума приняла закон о повышении акцизов на импортные сигареты

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