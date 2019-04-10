Госдума приняла закон о повышении акцизов на импортные сигаретыUdm-Info 06:48

Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении, закон, предусматривающий повышенный коэффициент для акциза на ввозимые в Россию сигареты, папиросы и сигариллы. Документ приняли единогласно: свои голоса «за» отдали 405 депутатов.

Госдума приняла закон о повышении акцизов на импортные сигареты

Технологии Платформу «Северный полюс» заложили в Петербурге Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» состоялась на петербургских Адмиралтейских верфях 10 апреля.

Общество Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга Президент России Владимир Путин в среду, 10 апреля, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Экономика Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.

Здоровье Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти Выяснив рацион питания участников исследования, ученые из США "ушли в тень" и долгие шесть лет наблюдали за их жизнью и состоянием здоровья.

Общество ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Технологии В приложениях такси нашли опасную уязвимость Эксперты Роскачества пришли к выводу, что популярнейшие приложения для заказа такси могут стать причиной утечки персональных данных, например - сведений банковских карт.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Армия и оружие РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".

Финансы Минфин установил новый исторический рекорд по размещению госдолга Кто и почему обеспечил рекорд Рекорд установлен в основном за счет размещения десятилетнего выпуска, который можно считать лакмусовой бумажкой спроса нерезидентов на российские активы — именно они могли выкупить существенную часть ОФЗ, полагает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Культура В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии Лауреата Букеровской премии назовут 21 мая на торжественном ужине в концертном зале Roundhouse.

Космос В Москве представили космические и VR-технологии для школьников Возможности российской образовательной платформы ATLAS VR, сочетающей применение космических технологий и технологий виртуальной реальности (VR) представили специалисты компании «Терра Тех» на Московском международном салоне образования (ММСО-2019).

Общество Как быстро накопить на собственную квартиру: восемь советов Многие молодые семьи мечтают о собственном жилье, но большинству из них она не по карману.

Политика Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Политика Украина расширила список запрещенных для импорта российских товаров Проект постановления «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации» утвержден в ходе заседания правительства Украины.

Общество Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов, сообщается на сайте правительства страны.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Здоровье Свердловский минздрав повысит эффективность женских консультаций Изменения не потребуют финансовых затрат, а «повышение эффективности» будет достигнуто за счет оптимизации процессов в женских консультациях, подчеркнули в региональном минздраве.

Наука На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.

Шоу-бизнес Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.

Армия и оружие Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.

Энергетика США возобновили поставки венесуэльской нефти Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.

Наука Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.