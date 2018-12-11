Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2019 года
Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2019 годаТАСС03:30
Госдума на заседании во вторник единогласно приняла закон, который увеличивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2019 года до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей. Инициатива входит в пакет документов, сопутствующих проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы.
ТАСС03:30
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Экономика
Греф допустил смену названия Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф допустил смену его названия, так как организация всё больше становится технологической компанией.
Обновлено в 09:13
Экономика
Альфа-банк опроверг сообщения о продаже активов
Обновлено в 08:52
Финансы
ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза
Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.
Обновлено в 09:06
Экономика
Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей
Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных «умных счетчиков» на газ.
Обновлено в 09:04
Экономика
Дмитрий Медведев запустил третью очередь завода «Ямал СПГ»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ямал СПГ» является крупнейшим в Арктике проектом. Первая очередь завода была открыта 8 декабря 2017 года.
Обновлено в 09:05
Экономика
ТГК-2 планирует продать долю в Хуадянь-Тенинской ТЭЦ
Совет директоров ПАО «ТГК-2» на заседании 7 декабря одобрил продажу 49%-ной доли компании в ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», следует из материалов компании.
Обновлено в 08:51
Экономика
«Русал» перерегистрируют в России в первой половине 2019 года
Компания «Русал» Олега Дерипаски будет перерегистрирована в России в течение первого полугодия 2019 года.
Обновлено в 08:58
Финансы
Официальный курс евро снизился до 75,62 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 8,78 копейки - до 75,6197 рубля, курс доллара увеличился на 26,06 копейки - до 66,5022 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 08:59
Экономика
Греф считает излишним законодательное закрепление каникул по ипотеке
Законодательное закрепление ипотечных каникул в РФ является излишним, нужен более мягкий вариант, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено в 08:31
Экономика
Правительство выделит около триллиона рублей на поддержку экспорта
Правительство России выделит около 1 триллиона рублей на меры по поддержке экспорта в рамках нацпроекта по международному экспорту, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе координационного совета по развитию экспорта в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 09:05
Недвижимость
В Подмосковье подешевела аренда домов на новогодние праздники
Коттеджи и дачи в Подмосковье, которые традиционно сдаются в аренду на период новогодних праздников, в этом году подешевели.
Обновлено в 08:20
Экономика
В Счетной палате предложили изменить Стратегию развития страхования
"Стратегия, принятая в июле 2013 года, устарела и нуждается в существенной корректировке", - заключают в Счетной палате.
Обновлено в 06:42
Экономика
Инфляция в Венесуэле достигла 1 300 000 процентов
Инфляция в Венесуэле достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении.
Обновлено в 08:50
Экономика
В России объем добытого за год золота вырос до 265 тонн
За десять месяцев 2018 года производство золота в России выросло на 1,46% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 07:44
Финансы
Средняя ставка по вкладам физлиц продолжает расти
В октябре средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц (без учета Сбербанка) продолжила расти.
Обновлено в 08:58