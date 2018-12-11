Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2019 года
ТАСС
03:30

Госдума на заседании во вторник единогласно приняла закон, который увеличивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2019 года до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей. Инициатива входит в пакет документов, сопутствующих проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы.
ТАСС03:30

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Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2019 года

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Миасский рабочийвчера в 14:57
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
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