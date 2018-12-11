Госдума на заседании во вторник единогласно приняла закон, который увеличивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2019 года до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей. Инициатива входит в пакет документов, сопутствующих проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы.

с чего всё началось

Госдума приняла закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2019-го МРОТ вырастет на 117 рублей.

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