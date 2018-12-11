Экономика
Госдума приняла закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2019-го МРОТ вырастет на 117 рублей.
РИА Новости10:07
Оценить
1 238 человек отреагировали
с чего всё началось
Госдума на заседании во вторник единогласно приняла закон, который увеличивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2019 года до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей. Инициатива входит в пакет документов, сопутствующих проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы.ТАСС03:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Экономика
Минэнерго поддержало идею установки в России умных счетчиков на газ
Минэнерго поддержало установку в России умных счетчиков для учета газа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 16:34
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
Обновлено в 15:39
Экономика
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому не исключена смена названия, заявил Герман Греф.
Обновлено в 15:52
Энергетика
Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа
НОВАТЭК попросил ускорить строительство и ввод в Мурманске терминала для перевалки российского газа, так как перегрузка сжиженного газа с действующего завода «Ямал СПГ» в Норвегии стала причиной давления на эту страны со стороны западных партнеров.
Обновлено в 15:29
Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
В ноябре средняя цена 1 тысячи кубометров импортного природного газа, который закупала Украина, составила 9 471 гривну, что эквивалентно 339,2 доллара.
Обновлено в 16:03
Энергетика
Минэнерго расписало план снижения нефтедобычи в рамках ОПЕК+
Министерство энергетики России расписало график сокращения добычи нефти и газового конденсата на первую половину следующего года, как то предусматривают обязательства в рамках сделки ОПЕК+.
Обновлено в 16:02
Экономика
Альфа-банк опроверг слухи о продаже банка
11 декабря издание Financial Time сообщило, что Альфа-банк ведет переговоры о продаже с итальянским UniCredit и ВТБ, сделка оценивалась в $7–8 млрд.
Обновлено в 13:10
Экономика
Китай собрался снизить пошлины на американские автомобили
Как сообщалось, Китай повысил пошлины на импорт американских автомобилей до 40% в июле текущего года в качестве ответной меры на торговые ограничения, введенные США в отношении китайских товаров.
Обновлено в 14:02
Финансы
ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза
Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.
Обновлено в 15:59
Экономика
«Список Титова» расширился до 43 человек
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов заявил, что пополнил список бизнесменов, неправомерно преследуемых в России.
Обновлено в 13:06
Экономика
«Русал» перерегистрируют в России в первой половине 2019 года
Компания «Русал» Олега Дерипаски будет перерегистрирована в России в течение первого полугодия 2019 года.
Обновлено в 10:49
Экономика
ТГК-2 планирует продать долю в Хуадянь-Тенинской ТЭЦ
Совет директоров ПАО «ТГК-2» на заседании 7 декабря одобрил продажу 49%-ной доли компании в ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», следует из материалов компании.
Обновлено в 10:43
Экономика
«РусГидро» нарастила прибыль за 9 месяцев. Но покупать акции пока рано
Чистая прибыль энергетического гиганта "РусГидро" по МСФО в третьем квартале 2018 года сократилась на 25,4% в годовом выражении и составила 6,3 млрд руб. При этом за девять месяцев 2018 года прибыль выросла в 1,4 раза, превысив 43 млрд руб, сообщила компания.
Обновлено в 10:43
Экономика
Названа доля обманутых покупателей новостроек в Москве
Обманутыми дольщиками являются 3% граждан, которые вложили деньги в строительство жилья в Москве.
Обновлено в 08:58
Недвижимость
В Подмосковье подешевела аренда домов на новогодние праздники
Коттеджи и дачи в Подмосковье, которые традиционно сдаются в аренду на период новогодних праздников, в этом году подешевели.
Обновлено в 12:32