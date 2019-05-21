Политика
Госдума приняла закон о посещении реанимацииREGNUM 06:07
Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая. Минздрав установит общие требования к организации посещения пациента при оказании медицинской помощи в реанимации.
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Закон был разработан нашими коллегами — депутатами Государственной думы во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, и его очень ждут сотни тысяч наших граждан. Закон, после его вступления в силу, должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек.
— Вячеслав Володин, российский политикDaily Storm 07:04
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Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star
Обновлено в 04:05
Общество
Индекс окрошки: Сколько стоит приготовить самый популярный летний суп
Ожидаемо самый дорогой ингредиент - колбаса (102 рубля), а также - квас, который входит в классический вариант окрошки (53 рубля).
Обновлено в 07:13
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Хоккей
Россия готовится к матчу со Швецией без изменений в составе
Сборная России проводит тренировку перед заключительным матчем группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции.
Обновлено в 05:12
Музыка
На Ural Music Night выступит украинская певица Maruv
Обновлено в 02:07
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о рационе солдат
Обновлено в 01:06
Общество
Новая резиденция патриарха Кирилла обойдется бюджету в 2,8 млрд рублей
Сумма госконтракта составляет 2,8 млрд рублей, и все работы по проекту находятся под грифом «секретно».
Обновлено в 06:55
Политика
Зеленский предложил отменить мажоритарку и снизить барьер в Раду
Депутат от партии "Возрождение" Виталий Хомутынник сообщил после консультаций с президентом Украины, что Владимир Зеленский предложил принять изменения в избирательное законодательство, с тем, чтобы "убрать мажоритарную систему и снизить барьер до 3%", передает издание "Страна".
Обновлено в 06:39
Происшествия
Известного телеведущего избили в Москве
Карена Кочаряна избили в Москве, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:40
Происшествия
Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Наука
Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника
Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины
Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев оценил публикацию украинского посольства в США с фотографией евреев в Лодзинском гетто к годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 06:28
Общество
Всех дорожных полицейских переоденут в более удобную форму
Новую форму, сшитую из более удобного материала, вскоре начнут выдавать всем сотрудникам дорожно-патрульной службы.
Обновлено в 06:35
Экономика
Доля просроченных потребкредитов в первом квартале упала до 20%
Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней в России в первом квартале сократилась на 1,7 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,2%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр»
"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00
Политика
В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России
20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Политика
Главред «Коммерсанта» подписал заявления на увольнение 11 журналистам
Шеф-редактор и генеральный директор ИД "Коммерсант" Владимир Желонкин подписал заявления на увольнение сотрудникам, которые высказали несогласие с ранее принятым решением об увольнении их коллег из отдела политики.
Обновлено в 06:46
Футбол
«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Энергетика
«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Петербурге
«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы.
Обновлено в 06:04
Автоспорт
Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева подралась с персоналом в санатории
Обновлено в 03:02
Экономика
В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года
Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Политика
Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем
Обновлено вчера в 12:01
Музыка
Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении
Обновлено вчера в 13:10