Политика

Госдума приняла закон о суверенном РунетеРБК 04:32

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
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В ТПП заявили, что проработка закона о надежном Рунете потребует мнения бизнес-сообщества

ТАСС12:50

Госдума утвердила закон о безопасном и устойчивом интернете

RT на русском10:48

Госдума приняла закон о безопасном и устойчивом Рунете

Mirmol.ru06:15

Госдума приняла закон об устойчивой работе Рунета

РИА Новости11:36

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

РБК04:32

Принят закон о «суверенном интернете»

Государственная Дума РФ04:23

Российский интернет точно изолируют

Deita.ru04:40
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Здоровье

В Подмосковье зафиксированы первые случаи укусов клещей

По данным ведомства, первый случай укуса клеща был зафиксирован на территории Подмосковья в первую неделю апреля.
Обновлено в 06:17
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Обновлено в 12:53
Гаджеты

Смартфон Nubia X обновили до ОС Android 9.0 Pie

Обновлено в 02:50
Авто

Проезд кортежа Путина из автомобилей Aurus попал в Сеть

На обнародованном ролике запечатлен проезд кортежа российского лидера в сопровождении автомобилей ДПС и охраны.
Обновлено в 09:23
Футбол

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит Сергей Карасёв

Обновлено в 14:15
Политика

Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр

Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
Обновлено в 15:24
Общество

В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России

Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено в 14:18
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Происшествия

СК возбудил дело по факту захвата заложницы в московском метро

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего в заложницы сотрудницу Московского метрополитена.
Обновлено в 11:53
Политика

Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Политика

Россия прекратила сотрудничество с НАТО

Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
Общество

Петербург получит 10 млрд рублей на создание мест в детсадах и школах

Правительство России в 2019 году выделит более 9,74 миллиарда рублей для создания новых мест в детских садах и школах в Санкт-Петербурге, соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Красноярске учительница избила на уроке двух восьмиклассниц

На кадрах видно, как одну девочку учительница бьёт по лицу, а вторую школьницу — хватает за волосы и бьёт головой о стену и парту.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика

Официально отменили три налоговых декларации

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Музыка

Верка Сердючка выступит на Евровидении

Обновлено вчера в 17:14
Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа

Газета The New York Times (NYT) получила премию Пулитцера за репортажи о финансах семьи американского президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 17:39
Политика

Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет

Обновлено в 14:58
Происшествия

В Чили самолет упал на дом, есть жертвы

В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
Обновлено в 15:20
Хоккей

В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама

Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Политика

Телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко за клевету

Украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Коломойскому, подал в суд на президента Порошенко за клевету.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо

Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Реликвии Собора Парижской Богоматери передадут в Лувр

Обновлено в 09:55
Политика

Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов

Представители штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с национальным спортивным комплексом «Олимпийский» об аренде стадиона на вечер 19 апреля, где должны состояться предвыборные дебаты.
Обновлено в 11:04
Футбол

Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (Перерыв)

Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
Обновлено в 15:12
Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол

Адвокат Мамаева подвел итоги заседания суда

Обновлено в 14:35
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