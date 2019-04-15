Политика
Госдума приняла закон о суверенном РунетеРБК 04:32
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
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Здоровье
В Подмосковье зафиксированы первые случаи укусов клещей
По данным ведомства, первый случай укуса клеща был зафиксирован на территории Подмосковья в первую неделю апреля.
Обновлено в 06:17
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Обновлено в 12:53
Гаджеты
Смартфон Nubia X обновили до ОС Android 9.0 Pie
Обновлено в 02:50
Авто
Проезд кортежа Путина из автомобилей Aurus попал в Сеть
На обнародованном ролике запечатлен проезд кортежа российского лидера в сопровождении автомобилей ДПС и охраны.
Обновлено в 09:23
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит Сергей Карасёв
Обновлено в 14:15
Политика
Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр
Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
Обновлено в 15:24
Общество
В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено в 14:18
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Происшествия
СК возбудил дело по факту захвата заложницы в московском метро
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего в заложницы сотрудницу Московского метрополитена.
Обновлено в 11:53
Политика
Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Политика
Россия прекратила сотрудничество с НАТО
Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
Общество
Петербург получит 10 млрд рублей на создание мест в детсадах и школах
Правительство России в 2019 году выделит более 9,74 миллиарда рублей для создания новых мест в детских садах и школах в Санкт-Петербурге, соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Красноярске учительница избила на уроке двух восьмиклассниц
На кадрах видно, как одну девочку учительница бьёт по лицу, а вторую школьницу — хватает за волосы и бьёт головой о стену и парту.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении
Обновлено вчера в 17:14
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа
Газета The New York Times (NYT) получила премию Пулитцера за репортажи о финансах семьи американского президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет
Обновлено в 14:58
Происшествия
В Чили самолет упал на дом, есть жертвы
В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
Обновлено в 15:20
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Политика
Телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко за клевету
Украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Коломойскому, подал в суд на президента Порошенко за клевету.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо
Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Реликвии Собора Парижской Богоматери передадут в Лувр
Обновлено в 09:55
Политика
Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов
Представители штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с национальным спортивным комплексом «Олимпийский» об аренде стадиона на вечер 19 апреля, где должны состояться предвыборные дебаты.
Обновлено в 11:04
Футбол
Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (Перерыв)
Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
Обновлено в 15:12
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
Адвокат Мамаева подвел итоги заседания суда
Обновлено в 14:35