Общество
Госдума приняла закон о любительском рыболовстве
Госдума приняла закон о любительском рыболовствеТАСС02:30
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о любительском рыболовстве, инициированный правительством РФ. Согласно закону, любительское рыболовство осуществляется гражданами РФ свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных законом.
ТАСС02:30
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с чего всё началось
Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев Николаев Николай Петрович Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» напомнил, что первое чтение документа было в декабре 2013 года.Государственная Дума РФ02:17
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Семья с больными раком детьми, снимавшая жилье в одном из домов Москвы на время лечения, уехала из квартиры.
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Символом уходящего года в Японии стал иероглиф «бедствие»
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К концу недели в Москве похолодает до минус 18
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Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».
Обновлено в 06:27
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В Крыму обесточенные соцобъекты подключили к генераторам
В Крыму социальные объекты в населенных пунктах, обесточенных из-за сильного ветра, снегопадов и обледенения проводов, подключили к электрогенераторам.
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Жители Башкирии пожаловались на удушающий смог
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Обновлено в 06:33
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Госдума поддержала в первом чтении законопроект, внесенный после трагедии в Кемеровском торговом центре.
Обновлено в 06:21
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Названы самые чистые регионы России
Результаты исследования приводит RT. Эксперты признали Тамбовскую область регионом с самой благополучной экологической обстановкой.
Обновлено в 06:24
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Дорогостоящая химиотерапия вошла в список жизненно важных препаратов
Дорогостоящие лекарственные препараты для химиотерапии включили в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 06:13
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Информсистема московского фуникулера не была защищена
Обновлено в 06:34
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Сергей Собянин: За последние годы в Москве построено более 50 гостиниц
«Москва входит во все международные туристические рейтинги, рекомендуется к посещению в новогодние и рождественские праздники, ну и вообще считается одним из лучших городов для посещения туристов», — отметил Сергей Собянин.
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