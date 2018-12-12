с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о любительском рыболовстве, инициированный правительством РФ. Согласно закону, любительское рыболовство осуществляется гражданами РФ свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Путешествия Путешествия Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из единого федерального реестра туроператоров, после того как туристы этой компании застряли на китайском острове Хайнань.

Общество Общество Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры Семья с больными раком детьми, снимавшая жилье в одном из домов Москвы на время лечения, уехала из квартиры.

Общество Общество Пономарев пожаловался на табачный дым и духоту в тесной камере Члены Общественной наблюдательной комиссии посетили в спецприемнике руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева, арестованного на 16 суток за административное правонарушение.

Общество Общество Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой в случае, если уведомление о штрафе пришло в почтовое отделение позднее срока.

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Общество Общество В Перми школьникам разрешили красить волосы и делать пирсинг

Общество Общество К концу недели в Москве похолодает до минус 18 Московский регион в четверг, 13 декабря, столкнется с заметным похолоданием в течение дня: утром будет сыро, а к вечеру подморозит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество Общество Более 40% россиян никогда не читали Конституцию Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».

Общество Общество В Крыму обесточенные соцобъекты подключили к генераторам В Крыму социальные объекты в населенных пунктах, обесточенных из-за сильного ветра, снегопадов и обледенения проводов, подключили к электрогенераторам.

Общество Общество Жители Башкирии пожаловались на удушающий смог В Сибае горожане в социальных сетях сообщили, что у них в городе просто нечем дышать из-за запаха смолы и серы.

Общество Общество Госдума приняла законопроект об усилении противопожарных мер Госдума поддержала в первом чтении законопроект, внесенный после трагедии в Кемеровском торговом центре.

Общество Общество Названы самые чистые регионы России Результаты исследования приводит RT. Эксперты признали Тамбовскую область регионом с самой благополучной экологической обстановкой.

Здоровье Здоровье Дорогостоящая химиотерапия вошла в список жизненно важных препаратов Дорогостоящие лекарственные препараты для химиотерапии включили в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).

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