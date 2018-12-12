Общество

Госдума приняла закон о любительском рыболовстве
ТАСС
02:30

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о любительском рыболовстве, инициированный правительством РФ. Согласно закону, любительское рыболовство осуществляется гражданами РФ свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных законом.
ТАСС02:30
с чего всё началось
Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев Николаев Николай Петрович Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» напомнил, что первое чтение документа
 было в декабре 2013 года.
Государственная Дума РФ02:17

Подробнее о событии

Госдума приняла закон о любительской рыбалке

RT на русском06:05

Госдума приняла закон о любительской рыбалке

РИА Новости02:46

Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

ТАСС02:30

Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

Парламентская газета02:44

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Государственная Дума РФ02:17

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Дума ТВ02:17

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Интерфакс10 декабря в 06:37
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