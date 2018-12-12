с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о любительском рыболовстве, инициированный правительством РФ. Согласно закону, любительское рыболовство осуществляется гражданами РФ свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Путешествия Путешествия Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров Китайские пленники Ростуризм исключил компанию "Жемчужная река", туристы которой застряли на острове Хайнань, из федерального реестра туроператоров.

Общество Общество В Госдуму внесён проект о наказании за фейковые новости В Государственную думу внесён пакет законопроектов о штрафах за распространение в СМИ и интернете под видом правдивых сообщений заведомо недостоверной информации, создающей угрозу для граждан.

Общество Общество Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры

Общество Общество Правозащитника Пономарева перевели в камеру с некурящими Руководство спецприемника №1 добилось перевода 77-летнего руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева в камеру с некурящими.

Транспорт Транспорт Автовладельцам Москвы отвели дни для бесплатной парковки Парковка в Москве на несколько дней станет бесплатной, передаёт 12 декабря ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы департамента транспорта столицы.

Общество Общество Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин «В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.

Общество Общество Свастику могут разрешить использовать в просветительских целях Демонстрация нацистской символики может быть разрешена в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях.

Общество Общество В Москве могут ввести штраф за проезд с кофе в метро В Московской городской думе предлагают ввести штраф за проезд с кофе в метрополитене.

Общество Общество В Перми школьникам разрешили красить волосы и делать пирсинг

Общество Общество Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой в случае, если уведомление о штрафе пришло в почтовое отделение позднее срока.

Транспорт Транспорт Домодедово установит рамки для дистанционной проверки на трезвость Устройства для бесконтактной проверки алкогольного опьянения предполагается использовать для проверки трезвости сотрудников аэропорта и работающих на его территории таможенных служб, службы безопасности и других.

Общество Общество К концу недели в Москве похолодает до минус 18 Московский регион в четверг, 13 декабря, столкнется с заметным похолоданием в течение дня: утром будет сыро, а к вечеру подморозит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество Общество Госдума приняла законопроект об усилении противопожарных мер Госдума поддержала в первом чтении законопроект, внесенный после трагедии в Кемеровском торговом центре.

Общество Общество Собянин подсчитал доходы Москвы от туризма в 2018 году Доходы бюджета Москвы от туризма составят в 2018 году 112 млрд рублей, сообщил 12 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.