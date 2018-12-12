Общество
Госдума приняла закон о любительском рыболовстве
Госдума приняла закон о любительском рыболовствеТАСС02:30
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о любительском рыболовстве, инициированный правительством РФ. Согласно закону, любительское рыболовство осуществляется гражданами РФ свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных законом.
ТАСС02:30
Оценить
325 человек отреагировали
с чего всё началось
Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев Николаев Николай Петрович Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» напомнил, что первое чтение документа было в декабре 2013 года.Государственная Дума РФ02:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Путешествия
Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров
Китайские пленники Ростуризм исключил компанию "Жемчужная река", туристы которой застряли на острове Хайнань, из федерального реестра туроператоров.
Обновлено в 09:19
Общество
В Госдуму внесён проект о наказании за фейковые новости
В Государственную думу внесён пакет законопроектов о штрафах за распространение в СМИ и интернете под видом правдивых сообщений заведомо недостоверной информации, создающей угрозу для граждан.
Обновлено в 09:39
Общество
Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры
Обновлено в 09:17
Общество
Правозащитника Пономарева перевели в камеру с некурящими
Руководство спецприемника №1 добилось перевода 77-летнего руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева в камеру с некурящими.
Обновлено в 09:36
Транспорт
Автовладельцам Москвы отвели дни для бесплатной парковки
Парковка в Москве на несколько дней станет бесплатной, передаёт 12 декабря ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы департамента транспорта столицы.
Обновлено в 09:38
Общество
Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин
«В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.
Обновлено в 09:38
Общество
Свастику могут разрешить использовать в просветительских целях
Демонстрация нацистской символики может быть разрешена в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях.
Обновлено в 09:37
Общество
В Москве могут ввести штраф за проезд с кофе в метро
В Московской городской думе предлагают ввести штраф за проезд с кофе в метрополитене.
Обновлено в 09:38
Общество
В Перми школьникам разрешили красить волосы и делать пирсинг
Обновлено в 09:37
Общество
Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой в случае, если уведомление о штрафе пришло в почтовое отделение позднее срока.
Обновлено в 08:37
Транспорт
Домодедово установит рамки для дистанционной проверки на трезвость
Устройства для бесконтактной проверки алкогольного опьянения предполагается использовать для проверки трезвости сотрудников аэропорта и работающих на его территории таможенных служб, службы безопасности и других.
Обновлено в 09:34
Общество
К концу недели в Москве похолодает до минус 18
Московский регион в четверг, 13 декабря, столкнется с заметным похолоданием в течение дня: утром будет сыро, а к вечеру подморозит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 09:20
Общество
Госдума приняла законопроект об усилении противопожарных мер
Госдума поддержала в первом чтении законопроект, внесенный после трагедии в Кемеровском торговом центре.
Обновлено в 09:12
Общество
Собянин подсчитал доходы Москвы от туризма в 2018 году
Доходы бюджета Москвы от туризма составят в 2018 году 112 млрд рублей, сообщил 12 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Обновлено в 09:38
Общество
Госдума увеличит штраф за задержку авиарейсов в 4 раза
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который в 4 раза повышает штраф для авиакомпаний за задержку рейсов.
Обновлено в 09:25