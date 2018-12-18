с чего всё началось

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому все операции по снятию наличных с иностранных пластиковых карт будут подлежать обязательному контролю. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Госдума приняла закон о контроле за снятием с карт наличных

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