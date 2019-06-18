Экономика
Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьямКоммерсантъ 08:38
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке документа на сайте нижней палаты парламента.
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Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 19 июня, приняла в третьем, окончательном чтении закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети.Государственная Дума РФ05:32
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Многодетные семьи смогут получить по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Парламентская газетавчера в 06:22
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