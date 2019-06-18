Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьямКоммерсантъ 08:38

с чего всё началось

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке документа на сайте нижней палаты парламента.

Общество Оценки получивших ноль баллов на ЕГЭ школьников из Астрахани изменили Двум школьникам из Астрахани, получившим нулевые баллы на ЕГЭ из-за использования не предусмотренного регламентом типа ручек, повысили оценку с нуля баллов.

Экономика Сбербанк начал доставлять посылки Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.

Происшествия Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Авто В России реальные продажи машин в мае упали на 18% Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.

Происшествия Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии Легкомоторный самолет с французскими летчиками совершил вынужденную посадку посреди поля в Башкирии.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Экономика Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Происшествия Королевский кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пенсионерку Британская пенсионерка Ирэн Мэйор была сбита полицейским на мотоцикле из кортежа принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, когда те направлялись в Виндзорский замок на церемонию Ордена Подвязки.

Музыка Микелла Абрамова представила совместную с Ержаном Максимом песню Ранее Абрамова опубликовала фотографии со съемок клипа на эту песню.

Авто Представлен новый BMW 8 Series Gran Coupe В «базе» новый BMW 8 Series Gran Coupe предлагается с 6-цилиндровым турбодвигателем объемом 3,0 литра с мощностью 340 лошадиных сил.

Футбол Шюррле может продолжить карьеру в московском клубе Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может перейти в один из клубов РПЛ.

Происшествия Посольство РФ проверит гражданство убитого в Лондоне выходца из России Посольство РФ в Великобритании проверяет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровский гражданином России.

Общество Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии» Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.

Гаджеты За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.

Футбол Денис Глушаков покинул «Спартак» Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.

Происшествия Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен.

Армия и оружие В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.

Политика Совет Думы подготовит возвращение российской делегации в ПАСЕ Два сценария Если 24 июня ПАСЕ примет резолюцию о равноправии всех делегаций, где прописаны права национальных делегаций быть представленными в Ассамблее, голосовать и выступать, то до конца дня российская делегация подает заявку на подтверждение полномочий.