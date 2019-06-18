Экономика

Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьямКоммерсантъ 08:38

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке документа на сайте нижней палаты парламента.
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Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 19 июня, приняла в третьем, окончательном чтении закон
 о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети.
Государственная Дума РФ05:32

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Госдума приняла закон о выплатах многодетным семьям для погашения ипотеки

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Госдума приняла закон о компенсациях многодетным семьям ипотечных кредитов

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Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Государственная Дума РФ05:32

Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

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Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям

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