Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьямКоммерсантъ 08:38

с чего всё началось

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке документа на сайте нижней палаты парламента.

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Политика Следователи по делу MH17 попросят РФ допросить подозреваемых Совместная следственная группа (ССГ) попросит Россию допросить подозреваемых по делу о крушении малазийского Boeing рейса MH17 над Донбассом.

Общество Терапевт назвала продукты, на которых нельзя экономить Главный внештатный специалист терапевт Минздрава России профессор Оксана Драпкина рассказала, от каких двух относительно дорогостоящих продуктов не стоит отказываться, даже если бюджет сильно ограничен, пишет aif.ru.

Экономика Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Игры Названа дата релиза мобильной игры про Гарри Поттера Представители игровой студии Niantic обнародовали дату официального релиза мобильной игры при дополненной реальности под названием Harry Potter: Wizards Unite.

Политика В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2» Дания в согласовании маршрута строительства газопровода «Северного потока — 2» исходит из параметров экологии и безопасности, заявил начальник пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.

Общество Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева неожиданно стала блондинкой 33-летняя спортсменка Ляйсан Утяшева кардинально сменила образ. Ляйсан позирует для новой фотосессии с платиновыми волосами.

Армия и оружие Помпео направил предупреждение Ирану Власти США готовы к военному ответу Ирану, если в результате нападения со стороны Тегерана или подконтрольных сил погибнет хотя бы один американский военный.

Наука Ученые нашли на Филиппинах поедающего камень корабельного червя На Филиппинах исследователи смогли обнаружить поедающий камень корабельного червя, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Происшествия Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.

Футбол Юрий Семин: «Мурило не летит на сбор „Локомотива“ в Австрию» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что новичок команды Мурило не поедет с командой на первый сбор в Австрию.

Интернет Telegram начал тестировать геочаты Мессенджер Telegram приступил к тестированию функции геочатов в бета-версии программы для iOS.

Авто Внедорожную Suzuki Ertiga Cross показали на первом рендере Сегодня же в Сети появился первый рендер Suzuki Ertiga Cross, демонстрирующий дизайн будущей новинки.

Армия и оружие Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.

Политика Рейтинг партии Порошенко продолжает падать Украинцы перестали доверять партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Происшествия СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская".

Политика Меркель назвала условия снятия санкций с России Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.

Общество Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.

Гаджеты За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.

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Происшествия Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Футбол Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак» Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня.