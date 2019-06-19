Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьямEastRussia вчера в 09:58

с чего всё началось

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, по которому многодетные семьи в которых родился третий или последующий ребенок получат компенсацию ипотечного кредита на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Политика В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17 В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.

Политика Как погиб депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В Киеве найден мертвым депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук.

Происшествия Киркоров опубликовал кадры жесткой посадки своего самолета Певец Филипп Киркоров показал жесткую посадку своего самолета S7 в Домодедово.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Экономика Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.

Шоу-бизнес Рэпер Баста вмешался в конфликт между Тимати и L’One Длительный конфликт между двумя известными рэперами Тимати и L’One намерен уладить их коллега Василий Вакуленко, более известный под сценическим псевдонимом Баста.

Технологии YouTube обновил качество 100 культовых клипов В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.

Политика Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.

Футбол «ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара "Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.

Армия и оружие Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.

Шоу-бизнес Собчак снова надела обручальное кольцо Пользователи соцсетей обсуждают, о чем может говорить появление обручального кольца на пальце телеведущей Ксении Собчак, которая недавно расторгла брак с актером Максимом Виторганом.

Общество Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.

Происшествия В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Технологии «Ростелеком» списал треть инвестиций в «Аврору» Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".

Кино Вышел дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки» На ютьюб-канале Central Partnership появился дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки», который снимает студия «Тритэ» Никиты Михалкова.

Общество 25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира В прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ разместился на 275 позиции.

Гаджеты Xiaomi Mi Max 4 не увидит свет. Xiaomi отказалась от данной линейки Другими словами: Xiaomi Mi Max 4 не увидит свет, так как Xiaomi отказалась от данной линейки.

Армия и оружие Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.

Культура Русский музей открыл выставку прижизненных портретов Ахматовой Выставка начинается со знаменитого портрета Альтмана 1913 года, где Ахматова изображена сидящей в кресле в синем платье, художник подчеркнул ее выразительный профиль.

Кино Стартовали съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.

Политика Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.