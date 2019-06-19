Экономика

Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьямEastRussia вчера в 09:58

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, по которому многодетные семьи в которых родился третий или последующий ребенок получат компенсацию ипотечного кредита на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке
 документа на сайте нижней палаты парламента.
Коммерсантъ08:38

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Интерфакс06:08

Госдума приняла в III чтении законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

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Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъ08:38

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Агентство Москва05:33

Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям

РИА Новости05:57
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
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