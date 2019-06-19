Экономика
Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьямEastRussia вчера в 09:58
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, по которому многодетные семьи в которых родился третий или последующий ребенок получат компенсацию ипотечного кредита на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке документа на сайте нижней палаты парламента.Коммерсантъ08:38
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Парламентская газета06:08
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