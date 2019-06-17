Экономика

Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьямМетагазета 08:54

Законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям во втором чтении приняли депутаты Государственной Думы. Документ направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина.
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Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Коммерсантъ07:49

Госдума приняла во втором чтении законопроект о выплатах многодетным семьям для погашения ипотеки

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Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным

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