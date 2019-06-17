Экономика
Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьямEastRussia вчера в 09:58
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, по которому многодетные семьи в которых родился третий или последующий ребенок получат компенсацию ипотечного кредита на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Силуанов: на погашение ипотеки многодетным семьям в 2019 году направят 10 млрд рублей
Парламентская газетавчера в 08:27
Госдума приняла во втором чтении законопроект о выплатах многодетным семьям для погашения ипотеки
Агентство Москвавчера в 05:59
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