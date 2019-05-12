Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотраРБК 09:13

Реализация этой инициативы - хороший пример использования цифровых технологий на благо граждан. Это сбережет многие жизни. Кроме того, реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса.

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