Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотраРБК 09:13
Законопроект был принят во втором чтении в середине мая. Изначально документ также предполагал обязательную видеофиксацию техосмотра, однако это требование исключили в середине апреля. Усилить контроль за техническим осмотром автомобилей ранее поручал президент Владимир Путин.
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Реализация этой инициативы - хороший пример использования цифровых технологий на благо граждан. Это сбережет многие жизни. Кроме того, реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса.
— Вячеслав Володин, российский политикКомсомольская правда 08:59
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WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
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Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
В Москве задержан криминальный авторитет из Волгограда Евгений Ремезов, организовавший в 2016 году покушение на губернатора Волгоградской области и его семью.
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Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией.
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Общество
Директор приморской школы уволилась после «БДСМ-выпускного»
Ученики одной из школ Приморья пришли в БДСМ-костюмах в день так называемого самоуправления, сообщает РИА «Восток-Медиа».
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Общество
Для менделеевских выпускников 25 мая прозвенит последний звонок
Последний звонок в школах города и района прозвенит 25 мая в 10 часов.
Обновлено 21 мая в 06:59
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
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Обновлено в 06:09
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Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Политика
Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
Обновлено в 17:24
Футбол
Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом
Обновлено в 16:22
Здоровье
Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе
"Предполагается, что нестандартные вспышки новых и передаваемых через переносчиков болезней будут происходить с постепенным риском появления эндемичности в некоторых районах", - сказал специалист.
Обновлено в 18:35
Общество
В Екатеринбурге отказались от строительства храма в сквере
В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что большинство жителей Екатеринбурга — 74% — считают неудачным местом для строительства храма сквер у местного театра драмы.
Обновлено вчера в 11:55
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Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено в 16:57
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
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Происшествия
В образовательном учреждении Якутии отравились десять детей
Прокуратура подозревает, что в образовательном учреждении нарушались правила организации питания детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 23:01
Политика
Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено в 22:18
Армия и оружие
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Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против участившегося использования ударных беспилотников.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие
В России разрабатывают новые гидросамолёты
«Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов», — приводит РИА Новости сообщение.
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Энергетика
Чистая российская нефть поступила по трубопроводу «Дружба» в Словакию
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
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Издатель Firewatch представил портативную консоль с заводной рукояткой
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В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
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