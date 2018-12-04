Общество
Госдума приняла закон о борьбе с создателями «колумбайн-сообществ»
Госдума приняла закон о борьбе с создателями «колумбайн-сообществ»ТАСС03:06
Госдума во вторник приняла закон о мерах по борьбе с создателями так называемых колумбайн-сообществ, пропагандирующих насилие в соцсетях. Авторами этой инициативы выступили депутаты во главе с вице-спикером Ириной Яровой.
ТАСС03:06
Оценить
с чего всё началось
Поправки вносятся в Законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Их инициатором стала группа депутатов во главе с заместителем Председателя ГД Ириной Яровой.Государственная Дума РФ03:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Принят закон, защищающий детей от попыток вовлечения в преступные сообщества
Государственная Дума РФ03:03
Госдума приняла закон о защите детей от опасной для жизни информации в интернете
Агентство Москва03:04
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество
Прощание с Андреем Битовым пройдёт в ЦДЛ 7 декабря
Церемония прощания с российским писателем Андреем Битовым пройдёт в Центральном доме литераторов в Москве 7 декабря, сообщила пресс-секретарь ЦДЛ Марина Замская.
Обновлено в 04:18
Общество
Дед Мороз рассказал, о чем чаще всего просят на Новый год
В этом году Дед Мороз чаще всего получал письма с просьбами подарить гаджеты, игрушки и спортивный инвентарь.
Обновлено в 04:14
Транспорт
В Москве смягчили правила оплаты парковки
Ранее председатель комиссии по транспорту столичной Общественной палаты, руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский высказал предложения по возможности смягчения правил в плане случайных нарушений правил парковки.
Обновлено в 04:16
Общество
В Минздраве призвали не ограничивать себя в еде в новогоднюю ночь
Россиянам не стоит ограничивать себя в употреблении блюд в новогоднюю ночь.
Обновлено в 04:22
Транспорт
Петербург намерен увеличить свою долю в компании «Метрострой»
Санкт-Петербург намерен увеличить свою долю в ОАО "Метрострой" с 46% до 51% акций, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Обновлено в 04:18
Общество
ФАС не поддержала размещение картинок о вреде алкоголя на бутылках
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала предложение о введении единого образца надписи о вреде алкоголя на этикетках, но сочла чрезмерным размещение на бутылках картинок, изображающих последствия его употребления, сообщают «Известия».
Обновлено в 04:16
Общество
Россияне назвали важнейшим право на охрану здоровья
Большинство россиян (49%) считают право на охрану здоровья важнейшим из гарантированных Конституцией, следует из результатов опроса ВЦИОМа, поступивших в РБК.
Обновлено в 04:12
Общество
Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух частных вузов
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщила о прекращении лицензии двух негосударственных вузов — Академия МНЭПУ и Евроазиатской богословской семинарии Ассоциации христиан веры евангельской "Церковь Божия", рассказали в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:09
Общество
Минпросвещения поддержало петербургский «профсоюз учеников»
"Министерство всегда поддерживает инициативность со стороны учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет в себе созидательное, а не деструктивное начало", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь министра просвещения РФ Андрей Емельянов.
Обновлено в 04:16
Общество
В Германии установили рождественскую елку из золотых монет
Обновлено в 04:18
Общество
Петербург признали лучшим культурным направлением мира
Обновлено в 04:10
Погода
Жителей Сибири предупредили о морозах до минус 50
Во вторник в четырех регионах Сибири ожидаются сильные морозы с минимальными температурами до минус 50 градусов.
Обновлено в 03:57
Общество
Баки для раздельного сбора мусора появятся в Подмосковье с 15 декабря
Контейнеры для раздельного сбора мусора начнут устанавливать во всех муниципалитах Московской области с 15 декабря, сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин на заседании регионального правительства.
Обновлено в 04:20
Общество
В метро Москвы начали продавать новогодние брелоки «Тройка»
Тираж новогодних брелоков — 2 тыс. экземпляров В Московском метрополитене начали продавать проездные брелоки "Тройка" с новогодним оформлением.
Обновлено в 03:41
Транспорт
«Победа» хочет брать плату за регистрацию пассажиров в аэропорту
Сенаторы направят запрос в Генпрокуратуру о поборах авиакомпании "Победа" "Нам давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить", – цитирует РБК гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова.
Обновлено в 03:31