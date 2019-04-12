Госдума приняла закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020Советский спорт 10:00

Государственная дума РФ приняла во вторник в третьем чтении законопроект о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает ТАСС. Закон утвержден безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персональной карте Fan ID.

Госдума приняла закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Спорт «ПСЖ» поддержит реконструкцию Нотр-Дама "Пари Сен-Жермен" окажет помощь в реконструкции собора Нотр-Дам де Пари, передает "Советский спорт".

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Происшествия Орудие страстей Христовых уцелело при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари В понедельник, 15 апреля, у католиков началась Страстная неделя, и в пятницу Терновый венец Спасителя должны были представить прихожанам перед праздником Светлой Пасхи.

Интернет Facebook боролся с конкуренцией используя личные данные пользователей Журналисты телеканала утверждают, что в конце концов глава корпорации Марк Цукерберг решил не продавать пользовательские данные, а передавать их своим разработчикам-друзьям, либо передавать компаниям, которые тратили деньги на Facebook и в ответ делились данными своих пользователей.

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

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Общество Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.

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Единоборства В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.

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