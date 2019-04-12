Футбол

Госдума приняла закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020Советский спорт 10:00

Государственная дума РФ приняла во вторник в третьем чтении законопроект о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает ТАСС. Закон утвержден безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персональной карте Fan ID.
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Болельщики смогут приехать Евро-2020 в Россию без виз

Neva.Today06:17

Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков ЧЕ-2020

Фонтанка.Ру06:12

Болельщиков Евро-2020 пустят в Россию без виз

78.ru05:45

Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для зрителей Евро-2020

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Госдума приняла закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020

РИА Новости04:34

Безвизовый въезд в РФ для болельщиков Евро-2020 одобрен Госдумой

Дума ТВ04:29

Болельщики Евро-2020 смогут приехать в Россию без виз

Государственная Дума РФ04:26
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