Футбол
Госдума приняла закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020Советский спорт 10:00
Государственная дума РФ приняла во вторник в третьем чтении законопроект о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает ТАСС. Закон утвержден безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персональной карте Fan ID.
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