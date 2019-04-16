Футбол

Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020Взгляд.ру 04:51

В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
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Госдума приняла закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020

РИА Новости04:34

Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков ЧЕ-2020

Фонтанка.Ру06:12

Болельщиков Евро-2020 пустят в Россию без виз

78.ru05:45

Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для зрителей Евро-2020

Sport24.ru05:02

Болельщики смогут приехать Евро-2020 в Россию без виз

Neva.Today06:17

Безвизовый въезд в РФ для болельщиков Евро-2020 одобрен Госдумой

Дума ТВ04:29

Болельщики Евро-2020 смогут приехать в Россию без виз

Государственная Дума РФ04:26
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Хоккей

Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 03:00
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Здоровье

Детский хоспис под Омском принимает первых пациентов

Сегодня, 15 апреля, двери омского детского хосписа «Дом радужного детства», наконец, будут открыты для новых пациентов.
Обновлено 14 апреля в 22:25
Общество

Определена пятерка самых состоятельных депутатов Саратовской облдумы

Предлагаем читателям ознакомиться с пятеркой самых состоятельных парламентариев.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Появились первые фото из сгоревшего собора Парижской Богоматери

При тушении пожара пострадал один пожарный. Во вторник появились первые фото из сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 03:07
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

В Красноярске уволили педагога после конфликта с двумя восьмиклассницами, сообщила журналистам исполняющая обязанности директора школы № 151 Ирина Боринских.
Обновлено в 03:45
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Политика

В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Ани Лорак анонсировала клип на песню «Я тебя ждала»

Украинская певица Ани Лорак сегодня в своем Инстаграм разместила небольшое видео - отрывок своего нового музыкального клипа на песню «Я тебя ждала».
Обновлено 14 апреля в 06:30
Политика

В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
Обновлено в 05:42
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Транспорт

В московском метро ограничили движение на красной ветке

"На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.
Обновлено в 05:30
Экономика

Кабмин увеличил на 4,3% размер ряда выплат военным и полицейским

Правительство России проиндексировало на 4,3% ряд пособий и компенсаций для военнослужащих и сотрудников полиции.
Обновлено в 03:42
Экономика

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Происшествия

Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук рассказала об отношениях с бывшим мужем

В рамках участия в программе «Судьба человека» модель Светлана Бондарчук, которая предпочитает не комментировать личную жизнь, решила рассказать об отношениях с бывшим мужем, режиссером Федором Бондарчуком.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Сегодня Пугачева выступит на закрытом концерте без зрителей

Основной концерт Аллы Борисовны, который пройдет 17 апреля, будет с живым звуком, но будут снимать только общие планы и зал.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Внук экс-вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве

Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду

Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 16:00
Политика

Социологи уже списывают Порошенко со счетов

Действующий президент Украины Петр Порошенко уже 21 апреля уступит свой кабинет на Банковой Владимиру Зеленскому с 36% голосов против 64%.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Обвиняемого в шпионаже норвежца Берга приговорили к 14 годам колонии

Обновлено в 05:29
Транспорт

Два съезда с КАД на Выборгское шоссе перекроют на пять дней

Обновлено в 04:39
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда

16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку

Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Общество

Россиянам разрешили собирать мох и камыш

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, позволяющий жителям региона собирать в лесах мох, камыш и лесную подстилку.
Обновлено в 05:40
Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Космос

SpaceX потеряла ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy

Специалисты частной американской компании SpaceX не сохранили центральную ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy.
Обновлено в 01:21
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