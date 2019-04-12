Футбол
Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020Взгляд.ру 04:51
В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
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Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину
В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
Обновлено в 03:56
Политика
Путин потребовал скорее завершить строительство «Восточного»
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
«Мы уже семья»: Виктория Лопырева не хочет свадьбы с Булатовым
Модель Виктория Лопырева недавно стала мамой, а отцом ее сына является бизнесмен Игорь Булатов.
Обновлено в 06:57
Политика
«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург
Российский президент Владимир Путин поддержал идею возвращения к проекту строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург.
Обновлено в 03:48
Общество
На Урале несовершеннолетний сын мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Несовершеннолетний сын главы города Серова (Свердловская область) Василия Сизикова за год заработал более 400 тысяч рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте городской администрации.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Спорт
Тараканова покинула группу Плющенко
Обновлено вчера в 14:14
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора
Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
В соборе Парижской Богоматери начался сильный пожар
В пожарной службе, в свою очередь, сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда
Обновлено в 05:32
Транспорт
Остановки не будет: в тоннеле красной ветки метро прекратила течь вода
Утечка воды в тоннеле метро на Сокольнической линии остановлена, поезда ходят по графику, сообщает пресс-служба подземки.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Орловцам, стрелявшим из пневматики по детям, предъявлено обвинение
В Орле расследуют дело отморозков, стрелявших из пневматики по детям.
Обновлено в 05:28
Общество
Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО
Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Экономика
Сбербанк не планирует приобретать «О’кей»
Сбербанк рассматривает финансирование сделки по "О'кей", но не планирует покупать ретейлера, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.
Обновлено в 07:58
Кино
В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»
Обновлено в 05:38
Политика
Госдума приняла закон о суверенном интернете
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:26
Единоборства
Боец Тарасов и Дацик проведут реванш
Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Тарасов и националист Вячеслав Дацик проведут реванш.
Обновлено в 07:00
Общество
Названы самые востребованные в России профессии
Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».
Обновлено в 06:04
Происшествия
Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП
Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу после незапланированной посадки самолета Bombardier Global 5000, который обслуживают военно-воздушные силы ФРГ.
Обновлено в 05:48
Экономика
Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды
Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Наука
В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено 14 апреля в 09:02
Шоу-бизнес
Собчак рассказала о «настоящей» причине пожара в Париже
Обновлено в 06:52
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу
Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.
Обновлено в 07:12
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Общество
Кассирам могут дать право требовать паспорт при продаже билетов в кино
Документ обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция для взрослых.
Обновлено в 07:40