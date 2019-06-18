Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроекты о долевом строительствеРЕН ТВ 06:44
Госдума приняла во втором чтении законопроекты о создании региональных фондов по достройке проблемных объектов, а также о передаче страховщиками премий по страхованию застройщиков в "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства"
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Госдума приняла во втором чтении проект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Парламентская газета06:59
Госдума одобрила во II чтении передачу премий по страхованию застройщиков фонду дольщиков
Будущее России. Национальные проекты07:16
Думский комитет поддержал законопроект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Интерфаксвчера в 04:42
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:21, Вашингтон
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На дальнейшие дискуссии об экс-супруге комик заявил, что фан-клуб Степаненко находится «не здесь» — «вы ошиблись профилем».
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«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
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Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
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Экономика
МТС вернется в салоны «Связного»
Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
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Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках
Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
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Обновлено вчера в 19:59
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Трамп сменил и.о. главы Пентагона
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Обновлено в 14:11
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Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Происшествия
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Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Космос
След мощного взрыва обнаружили на Марсе
Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.
Обновлено в 10:31
Авто
АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Энергетика
Правительство объяснило рост цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
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Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
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Торговое судно ELG под молдавским флагом, на борту которого обнаружено десять тонн гашиша, задержано в Испании, сообщает Налоговая служба страны.
Обновлено в 14:25
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Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.
Обновлено в 05:20
Спорт
РУСАДА: в допинговом скандале в Чувашии оказались замешаны дети
Дети оказались причастны к допинговому скандалу в спортивном училище Чувашии, сообщает РБК со ссылкой на заместителя директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.
Обновлено вчера в 11:05
Здоровье
Составлен ТОП-5 вредных для женщин продуктов
Эксперты в области диетологии и медицины составили ТОП-5, в который вошли особенно нежелательные для женщин блюда и продукты питания.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Японии после землетрясения объявили угрозу цунами
На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. На побережье страны объявлена угроза цунами, говорится в сообщении национальной метеорологической службы.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
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В России предложили исключить пищевой мак из списка наркотиков
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Обновлено в 06:12
Музыка
Алла Пугачева даст концерт в Минске
Стоит отметить, что сольный концерт певица даст практически после десятилетнего перерыва.
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Армия и оружие
Представитель ДНР сообщил, что украинцы открыли огонь по посёлку Ясное
Обновлено в 12:55
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Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов
Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.
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Музыка
Чичерина рассказала о преследовании из-за песни о Захарченко
Российская рок-певица Юлия Чичерина подверглась преследованиям со стороны неизвестных после выхода песни «Его оплот», посвященной погибшему главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко.
Обновлено в 12:41