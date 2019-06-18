Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроекты о долевом строительствеРЕН ТВ 06:44
Госдума приняла во втором чтении законопроекты о создании региональных фондов по достройке проблемных объектов, а также о передаче страховщиками премий по страхованию застройщиков в "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства"
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Госдума приняла во втором чтении проект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Парламентская газета06:59
Госдума одобрила во II чтении передачу премий по страхованию застройщиков фонду дольщиков
Будущее России. Национальные проекты07:16
Думский комитет поддержал законопроект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Интерфаксвчера в 04:42
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
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На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
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Кудрин объяснил слова о «социальном взрыве» в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду, что "социального взрыва" в России не будет.
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Обновлено в 08:43
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Две российские авиакомпании включены в рейтинг 100 лучших в мире по версии британской консалтинговой компании Skytrax, следует из материалов на ее сайте.
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Уборщицу районного суда в Чувашии оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести за уволенного оттуда сожителя.
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Космос
ALMA увидела древнейшее слияние галактик
Астрономы открыли самый удаленный и, следовательно, самый ранний пример слияния галактик.
Обновлено в 09:32
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В Германии заявили о неопределенности политики по Украине
Перед первым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Киев резко осудил позицию премьер-министров восточных земель Германии, призвавших отменить антироссийские санкции.
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Население Земли к 2100 году достигнет 11 млрд человек
Население Земли в 2050 году составит почти 9,7 млрд человек, а к 2100 году достигнет 11 млрд и будет увеличиваться, хотя и более медленными темпами, чем предполагалось ранее.
Обновлено в 09:18
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей
Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.
Обновлено в 10:05
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Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса
Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.
Обновлено в 08:54
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Обновлено в 09:44
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Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.
Обновлено в 08:50
Авто
АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
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Встреча президента России Владимира Путина и венесуэльского лидера Николаса Мадуро «в обозримом будущем» не исключена, но конкретные контакты на данный момент не запланированы.
Обновлено в 09:29
Наука
Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России
НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
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Происшествия
В центре Екатеринбурга горит старообрядческая церковь
В Екатеринбурге произошел крупный пожар в старообрядческой церкви, расположенной на улице Розы Люксембург, 75.
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Политика
Экс-президент Египта Мурси внезапно скончался в зале суда
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался на 68-м году жизни во время суда, об этом сообщает Extra News.
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Футбол
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По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.
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Музыка
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С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
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Алла Пугачева выступит с программой "P.S." в Минске
Программа Аллы Пугачевой в столице Беларуси тоже будет называться "P. S.". Но не исключено, что к ноябрю в ней появятся уже и новые песни.
Обновлено в 09:20
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Пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков.
Обновлено в 08:42
Наука
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В более ранних исследованиях ученые уже выясняли, что собаки изображали «щенячий взгляд» в основном тогда, когда на них смотрел человек.
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Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01