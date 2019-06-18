Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроекты о долевом строительствеРЕН ТВ 06:44
Госдума приняла во втором чтении законопроекты о создании региональных фондов по достройке проблемных объектов, а также о передаче страховщиками премий по страхованию застройщиков в "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства"
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Думский комитет поддержал законопроект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Интерфаксвчера в 04:42
Госдума приняла во втором чтении проект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Парламентская газета06:59
Госдума одобрила во II чтении передачу премий по страхованию застройщиков фонду дольщиков
Будущее России. Национальные проекты07:16
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
Футбол
Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
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В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета
О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец.
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Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
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Экономика
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Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.
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Игры
Азшара вернётся в World of Warcraft 26 июня
Компания Blizzard объявила, что очередную порцию контента игроки получат 26 июня 2019 года.
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Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
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Происшествия
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В музей частных коллекций "Собрание", который располагается в центре Москвы, пришли с обыском сотрудники ФСБ.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Японии после землетрясения объявили угрозу цунами
На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. На побережье страны объявлена угроза цунами, говорится в сообщении национальной метеорологической службы.
Обновлено в 10:06
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие
У границ Калининградской области заметили разведывательный самолет США
Разведывательный самолет RQ-4B, принадлежащий ВВС США, заметили у границы Калининградской области.
Обновлено вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов
Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Политика
Зеленский понадеялся на транзит газа из России «без выкручивания рук»
Зеленский напомнил, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 09:32
Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»
Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
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Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Электричка сбила пешехода на Рижском направлении
Интервалы движения электричек Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) увеличены из-за инцидента с пешеходом. попавшим под поезд.
Обновлено в 14:04
Футбол
Анюков могут заявить за «Зенит» в качестве играющего тренера
Ветеран питерского "Зенита" Александр Анюков, контракт которого с командой из северной столицы истекает 30-го июня текущего года, может остаться в клубе в качестве играющего тренера.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Обновлено в 12:28
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун перерезал вены на суде
ИА «Ореанда-Новости» Во время заседания в Гарнизонном военном суде экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун перерезал себе на левой руке вены.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Футбол
Симеоне: «„Атлетико“ работает над трансфером Жоау Фелиша»
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в интервью FOX Sports Argentina подтвердил, что клуб может подписать полузащитника "Бенфики" Жоау Фелиша.
Обновлено в 13:35
Космос
В США приостановили изготовление приборов телескопа «Спектр-М»
НАСА приостановило изготовление приборов для российской космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") из-за сокращения финансирования проекта и неясности с запуском, заявил во вторник руководитель Астрокосмического центра Физического института РАН (ФИАН), академик РАН Николай Кардашев.
Обновлено в 08:04
Футбол
«Ростов» поддержал Гацкана, у которого скончался отец
Скоропостижно скончался отец капитана «Ростова» Александра Гацкана. Об этом ростовский клуб сообщил на своей странице в Twitter.
Обновлено в 15:22