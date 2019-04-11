Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом РунетеRT на русском 04:34

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Отмечается, что документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика.
Читать в источнике
Леонид Левин
Это закон о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента интернета в условиях попыток оказать воздействие извне, вне зависимости от внешних и внутренних условий.
— Леонид Левин, депутатРосбалт 04:36

Подробнее о событии

Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном Рунете

ТАСС04:28

Законопроект об автономном Рунете прошел второе чтение в Госдуме

Московский Комсомолец04:54

Закон о защите Рунета от внешних угроз прошел второе чтение

Российская газета05:49

Законопроект о суверенном Рунете прошел второе чтение в Госдуме

Эхо Москвы07:32

Законопроект о «суверенном интернете» прошел второе чтение в Госдуме

РБК04:36

Законопроект о «суверенном интернете» рассмотрен во втором чтении

Государственная Дума РФ04:23

Законопроект о безопасности Рунета планируют рассмотреть во втором чтении 11 апреля

РИАМО09 апреля в 12:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Политика

Президент Эквадора объяснил, почему отказал Ассанжу в убежище

«Эквадор принял решение отказать Джулиану Ассанжу в дипломатическом убежище, поскольку он неоднократно нарушал международные конвенции и протокол повседневной жизни», — заметил Морено.
Обновлено в 06:10
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Спорт

Госдума приняла закон о введении наказания за применение допинга

Государственная дума в третьем и заключительном чтении приняла закон о введении административной ответственности за употребление или распространение допинга.
Обновлено в 07:41
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Политика

Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили в день драки около 400 тыс. рублей

Кокорин и Мамаев потратили в кафе «Кофемания» 264 тыс. рублей, в клубе «Эгоист» – 124 тыс. рублей, сообщает «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 15:03
Политика

В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура

Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
Обновлено в 04:05
Политика

Ассанж начал беспокоиться за свою жизнь

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность.
Обновлено 08 апреля в 12:33
Политика

В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»

Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила о отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Общество

Симоньян про арест Ассанжа: всемирное лицемерие победило

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала Джулиана Ассанжа главным журналистом эпохи, а его арест победой «всемирного лицемерия».
Обновлено в 07:04
Происшествия

«Ангарскому маньяку» утвердили второй пожизненный срок

Обновлено в 07:12
Происшествия

В Воронеже неизвестные «заминировали» мэрию, облдуму и 12 школ

Обновлено в 08:08
Политика

Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию»

Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.
Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие

На Черноморском флоте проходит второй этап конкурса «Морской десант»

Обновлено в 04:44
Кино

Роберт Дауни увидит «Мстителей» целиком лишь за день до премьеры

Артист признался, что не увидит фильм «Мстители: Финал» до Пасхи, всего за день до премьеры в Голливуде.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Коллектор в Твери угрожал молодой семье

Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.
Обновлено 09 апреля в 08:35
Происшествия

Раскрыты секретные функции и необычные детали самолетов

Обновлено в 04:25
Общество

Четверть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

Четверть молочной продукции, которая была произведена в России в прошлом году, является фальсификатом, заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Алсу вышла в свет в образе мумии

Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено в 05:58
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Прокуратура не исключила появления новых фигурантов в деле Абызова

В уголовном деле бывшего министра Михаила Абызова могут появиться новые фигуранты.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Семь медиков больницы Краснодара пойдут под суд из-за смерти пациентки

Семь сотрудников Окружной клинической больницы на станции «Краснодар» ОАО «РЖД» предстанут перед судом по обвинению в гибели пациентки, сообщили 11 апреля ИА REGNUM в пресс-службе СК.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Татьяна Африкантова прокомментировала слухи о своей смерти

Африкантова-старшая опасается, что если папа узнает о «смерти» дочери, ему станет плохо.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол

РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги

Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Обновлено вчера в 02:38
Технологии

«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin

Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов отметил, что компания остановила майнинг и зафиксировала текущую капитализацию на уровне 2,8 трлн койнов.
Обновлено в 07:45
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное