Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом РунетеRT на русском 04:34
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Отмечается, что документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика.
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Это закон о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента интернета в условиях попыток оказать воздействие извне, вне зависимости от внешних и внутренних условий.
— Леонид Левин, депутатРосбалт 04:36
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Законопроект о безопасности Рунета планируют рассмотреть во втором чтении 11 апреля
РИАМО09 апреля в 12:46
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Политика
Президент Эквадора объяснил, почему отказал Ассанжу в убежище
«Эквадор принял решение отказать Джулиану Ассанжу в дипломатическом убежище, поскольку он неоднократно нарушал международные конвенции и протокол повседневной жизни», — заметил Морено.
Обновлено в 06:10
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Спорт
Госдума приняла закон о введении наказания за применение допинга
Государственная дума в третьем и заключительном чтении приняла закон о введении административной ответственности за употребление или распространение допинга.
Обновлено в 07:41
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили в день драки около 400 тыс. рублей
Кокорин и Мамаев потратили в кафе «Кофемания» 264 тыс. рублей, в клубе «Эгоист» – 124 тыс. рублей, сообщает «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 15:03
Политика
В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура
Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
Обновлено в 04:05
Политика
Ассанж начал беспокоиться за свою жизнь
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность.
Обновлено 08 апреля в 12:33
Политика
В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»
Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила о отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Общество
Симоньян про арест Ассанжа: всемирное лицемерие победило
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала Джулиана Ассанжа главным журналистом эпохи, а его арест победой «всемирного лицемерия».
Обновлено в 07:04
Происшествия
«Ангарскому маньяку» утвердили второй пожизненный срок
Обновлено в 07:12
Политика
Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию»
Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.
Обновлено вчера в 12:23
Кино
Роберт Дауни увидит «Мстителей» целиком лишь за день до премьеры
Артист признался, что не увидит фильм «Мстители: Финал» до Пасхи, всего за день до премьеры в Голливуде.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Коллектор в Твери угрожал молодой семье
Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.
Обновлено 09 апреля в 08:35
Происшествия
Раскрыты секретные функции и необычные детали самолетов
Обновлено в 04:25
Общество
Четверть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
Четверть молочной продукции, которая была произведена в России в прошлом году, является фальсификатом, заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Алсу вышла в свет в образе мумии
Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено в 05:58
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Прокуратура не исключила появления новых фигурантов в деле Абызова
В уголовном деле бывшего министра Михаила Абызова могут появиться новые фигуранты.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Семь медиков больницы Краснодара пойдут под суд из-за смерти пациентки
Семь сотрудников Окружной клинической больницы на станции «Краснодар» ОАО «РЖД» предстанут перед судом по обвинению в гибели пациентки, сообщили 11 апреля ИА REGNUM в пресс-службе СК.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Татьяна Африкантова прокомментировала слухи о своей смерти
Африкантова-старшая опасается, что если папа узнает о «смерти» дочери, ему станет плохо.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги
Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 02:38
Технологии
«ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin
Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов отметил, что компания остановила майнинг и зафиксировала текущую капитализацию на уровне 2,8 трлн койнов.
Обновлено в 07:45
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51