Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»BFM.ru вчера в 23:50

Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему. Большая часть из них поступила от депутатов, были учтены и предложения от правительства. Третье чтение ожидается 16 апреля.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»

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