Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»BFM.ru вчера в 23:50
Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему. Большая часть из них поступила от депутатов, были учтены и предложения от правительства. Третье чтение ожидается 16 апреля.
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Законопроект о безопасности Рунета планируют рассмотреть во втором чтении 11 апреля
РИАМО09 апреля в 12:46
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В Саратове региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух адвокатов.
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Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пресек попытку немецкого коллеги ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН при помощи песочных часов.
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По данным СМИ, Disney+ официально начал разработку мини-сериала про героя Джереми Реннера из Кинематографической вселенной Marvel — Соколиного глаза.
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