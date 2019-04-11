Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном РунетеТАСС 04:28

Это закон о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента интернета в условиях попыток оказать воздействие извне, вне зависимости от внешних и внутренних условий.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном Рунете

Политика Британская полиция задержала Ассанжа Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Происшествия В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство В Саратове региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух адвокатов.

Энергетика Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.

Футбол Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1).

Политика ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Политика Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы из зала Совбеза ООН Во время заседания Совета Безопасности ООН 10 апреля вице-президент США Майк Пенс попросил постоянного представителя Венесуэлы при ООН Самуэля Монкаду покинуть зал.

Политика Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию» Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.

Кино Творческий провал «Хеллбоя» объяснили скандалами на съемках Съемки фильма "Хеллбой" сопровождались целой чередой скандалов, участниками которых были режиссер Нил Маршалл, продюсерская команда и исполнитель главной роли Дэвид Харбор.

Происшествия Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.

Экономика Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.

Политика Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.

Общество Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.

Футбол Федун, Гинер и Галицкий прибыли на заседание исполкома РФС Как сообщает корреспондент Sport24.ru Павел Гуревич, на заседание исполкома прибыли председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

Политика Глава пограничной службы США подал в отставку Исполняющий обязанности начальника пограничной службы США Рональд Вителло подал в отставку.

Авто Kia представит новый концепткар Habaniro Южнокорейский автобренд презентует свой новый концепт кроссовер в рамках автосалона в Нью-Йорке.

Политика Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.

Экономика Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).

Политика Reuters: президент Судана ушел в отставку Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета.

Происшествия Троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве На востоке Москвы троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

Происшествия Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.

Армия и оружие Удар для США: найти японский F-35 могут Китай или Россия Потерянный Японией истребитель пятого поколения F-35 может оказаться у Китая или России, что способно подорвать будущее американский авиации.