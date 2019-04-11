Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном РунетеТАСС 04:28
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.
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Это закон о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента интернета в условиях попыток оказать воздействие извне, вне зависимости от внешних и внутренних условий.
— Леонид Левин, депутатРосбалт 04:36
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