Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном РунетеТАСС 04:28

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.
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Леонид Левин
Это закон о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента интернета в условиях попыток оказать воздействие извне, вне зависимости от внешних и внутренних условий.
— Леонид Левин, депутатРосбалт 04:36

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Законопроект о «суверенном интернете» прошел второе чтение в Госдуме

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Эхо Москвы06:02

Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете

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