Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандингеРИА Новости 08:17
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ. Третье чтение запланировано на 24 июля.
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Депутаты предложили увеличить максимальный размер привлеченных инвестиций через краудфандинг
Коммерсантъвчера в 11:57
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Происшествия
Врачи спасли левую руку избитой в Ингушетии девочки
Отмечается, что у девочки заживают ожоги на ягодицах, ее общее состояние стабильное.
Обновлено в 07:58
Гаджеты
Патентные изображения Xiaomi Mi Mix 4 подтверждают четверную круглую камеру и знакомый форм-фактор
В Сети появились изображения их патента, в котором, как считают источники, описан именно Xiaomi Mi Mix 4. Устройство должно получить четверную основную камеру, размещенную круглом блоке в центральной верхней части задней панели.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели
Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
Обновлено в 08:13
Наука
Археологи нашли древний фрагмент от крышки флакона для духов
Выяснилось, что таинственный осколок был частью флакона для духов, который, предположительно, был изготовлен мастерами из Крыма.
Обновлено в 07:56
Футбол
Губернатор Ростовской области: с фанатами «Спартака» обошлись тактично
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал оценку со своей стороны конфликту между болельщиками "Спартака" и правоохранителями на стадионе "Ростов Арена" после матча "Ростов" — "Спартак" (2:2).
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Обновлено в 06:09
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Гаджеты
Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально
Анонс новеньких смартфонов от Honor, Honor 9X и Honor 9X Pro наконец-то состоялся.
Обновлено в 05:41
Экономика
Государственным МФО не запретили выдавать кредиты под залог квартиры
Изначально законопроект был направлен на запрет микрофинансовым организациям (МФО) выдавать микрозаймы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Кузнецова следит за историей с посаженным на Кубани на цепь мальчиком
Обновлено вчера в 11:25
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Кино
Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии
Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
Обновлено в 08:40
Политика
Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост премьера Великобритании
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено вчера в 12:00
Технологии
В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность.
Обновлено в 01:00
Политика
Жириновский раскрыл Зеленскому рецепт мира в Донбассе
«Полностью отвести все войска от границ ДНР и ЛНР, убрать блокаду, восстановить все связи с Донбассом, предоставить жителям юго-востока Украины право свободно использовать русский язык, получить автономию, свою полицию, суды», — сказал политик, его слова приводит «РИА Новости» во вторник, 23 июля.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
Обновлено в 06:20
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Общество
Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав
В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав. Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.
Обновлено в 05:32
Политика
Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ
Без лишних сложностей вид на жительство смогут также получить носители русского языка и те, кто сами или чьи родственники были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, пишет "RG".
Обновлено в 08:31
Общество
Совфед одобрил штрафы за продажу поддельных билетов на Евро-2020
За реализацию поддельных входных билетов на матчи Евро-2020 введён штраф для граждан от 50 до 70 тысяч рублей; для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица - от 150 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц — от 1 до 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 08:27