Экономика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандингеРИА Новости 08:17

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ. Третье чтение запланировано на 24 июля.
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге

РИА Новости08:17

Депутаты предложили увеличить максимальный размер привлеченных инвестиций через краудфандинг

Коммерсантъвчера в 11:57

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге

Агентство Москва07:18

Госдума одобрила во II чтении лицензирование обработки и скупки драгметаллов у граждан

ТАСС08:59

Россиянам запретят тратить на краудфандинг больше 600 тысяч рублей в год

Интерфакс07:51

Максимальный размер привлеченных инвестиций через краудфандинговые платформы составит 1 млрд руб. в год - законопроект

Финмаркетвчера в 10:04

В Международном финцентре «Астана» запускают краудфандинг по правилам

Инвест-Форсайтвчера в 04:24
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Происшествия

Врачи спасли левую руку избитой в Ингушетии девочки

Отмечается, что у девочки заживают ожоги на ягодицах, ее общее состояние стабильное.
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Патентные изображения Xiaomi Mi Mix 4 подтверждают четверную круглую камеру и знакомый форм-фактор

В Сети появились изображения их патента, в котором, как считают источники, описан именно Xiaomi Mi Mix 4. Устройство должно получить четверную основную камеру, размещенную круглом блоке в центральной верхней части задней панели.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели

Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
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Происшествия

Возбуждено ещё одно дело после пожара в лагере в Хабаровском крае

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Археологи нашли древний фрагмент от крышки флакона для духов

Выяснилось, что таинственный осколок был частью флакона для духов, который, предположительно, был изготовлен мастерами из Крыма.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене

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Футбол

Губернатор Ростовской области: с фанатами «Спартака» обошлись тактично

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал оценку со своей стороны конфликту между болельщиками "Спартака" и правоохранителями на стадионе "Ростов Арена" после матча "Ростов" — "Спартак" (2:2).
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Обновлено в 06:09
Общество

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора

Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Гаджеты

Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально

Анонс новеньких смартфонов от Honor, Honor 9X и Honor 9X Pro наконец-то состоялся.
Обновлено в 05:41
Экономика

Государственным МФО не запретили выдавать кредиты под залог квартиры

Изначально законопроект был направлен на запрет микрофинансовым организациям (МФО) выдавать микрозаймы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Кузнецова следит за историей с посаженным на Кубани на цепь мальчиком

Обновлено вчера в 11:25
Политика

В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса

Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Кино

Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии

Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
Обновлено в 08:40
Политика

Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост премьера Великобритании

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

Обновлено в 08:24
Происшествия

В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»

В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Политика

Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны

Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Петербурге убита ЛГБТ-активистка

Обновлено вчера в 12:00
Технологии

В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность.
Обновлено в 01:00
Политика

Жириновский раскрыл Зеленскому рецепт мира в Донбассе

«Полностью отвести все войска от границ ДНР и ЛНР, убрать блокаду, восстановить все связи с Донбассом, предоставить жителям юго-востока Украины право свободно использовать русский язык, получить автономию, свою полицию, суды», — сказал политик, его слова приводит «РИА Новости» во вторник, 23 июля.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии

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Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК

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Обновлено в 07:25
Общество

Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав

В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав. Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.
Обновлено в 05:32
Политика

Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ

Без лишних сложностей вид на жительство смогут также получить носители русского языка и те, кто сами или чьи родственники были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, пишет "RG".
Обновлено в 08:31
Общество

Совфед одобрил штрафы за продажу поддельных билетов на Евро-2020

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