Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандингеРИА Новости 08:17
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ. Третье чтение запланировано на 24 июля.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:50, Вашингтон
Армия и оружие
Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Политика
Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании
За пост боролись Джонсон, бывший мэр Лондона и министр иностранных дел в правительстве Мэй, и нынешний глава Форин-офиса Джереми Хант.
Обновлено в 07:10
Футбол
Гризманн считает свой дебют за «Барселону» смазанным
Обновлено в 10:35
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
Вездеход с геологами рухнул в ущелье на Камчатке, погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Культура
Петербуржцы стали победителями грантового конкурса на форуме «Таврида»
На закрытии девятой смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса, сообщил портал МИА МИР.
Обновлено 21 июля в 04:00
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Политика
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
Обновлено в 06:54
Экономика
Количество российских туристов в Грузии сократилось на 21%
С 8 по 15 июля число россиян, прилетевших в Грузию самолетом, сократилось на 78,6%. При этом количество российских туристов, прибывших наземным транспортом, почти не изменилось — этот показатель снизился всего на 1,7%. В TBC Research заметили, что авиатуристы зачастую тратят в поездках больше денег, поэтому аналитики прогнозируют на ближайший год спад доходов страны от российских туристов на 50%.
Обновлено в 10:33
Общество
Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля
"Личная безопасность граждан может оказаться под угрозой", - предупреждают в столичном управлении МВД.
Обновлено в 08:31
Космос
Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию
Обновлено вчера в 05:17
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни у россиян
Обновлено в 06:19
Кино
Светлана Немоляева рассказала о съемках с Сергеем Шнуровым
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 17:12
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Экономика
Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС
На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:54
Финансы
EUR/USD пробует закрепиться ниже важной поддержки на 1,1200 - FxPro
EUR/USD пробует закрепиться ниже важной поддержки на 1,1200, которая сдерживала ослабление пары с начала июня.
Обновлено в 02:18
Экономика
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.
Обновлено в 09:23
Кино
Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии
Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
Обновлено в 08:40
Политика
Жириновский раскрыл Зеленскому рецепт мира в Донбассе
«Полностью отвести все войска от границ ДНР и ЛНР, убрать блокаду, восстановить все связи с Донбассом, предоставить жителям юго-востока Украины право свободно использовать русский язык, получить автономию, свою полицию, суды», — сказал политик, его слова приводит «РИА Новости» во вторник, 23 июля.
Обновлено в 08:05
Игры
AR-игра по миру Гарри Поттера уступила Pokemon Go в рейтинге доходов
Заработанные средства помогли мобильной игре по вселенной Гарри Поттера занять вторую строчку в рейтинге доходов игр с дополненной реальностью за первый месяц.
Обновлено в 10:00