Экономика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандингеРИА Новости 08:17

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ. Третье чтение запланировано на 24 июля.
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге

РИА Новости08:17

Россиянам запретят тратить на краудфандинг больше 600 тысяч рублей в год

Интерфакс07:51

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Инвест-Форсайтвчера в 04:24

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Коммерсантъвчера в 18:49

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Финмаркетвчера в 10:04

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге

Агентство Москва07:18
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