Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о работе фитнес-центровТАСС 07:52
Госдума на заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, регулирующий работу фитнес-центров.
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Депутаты предложили увеличить максимальный размер привлеченных инвестиций через краудфандинг
Коммерсантъвчера в 11:57
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Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что четверть продаваемой в России питьевой воды — подделка, в некоторых регионах страны эта цифра составляет 80%.
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Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
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Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
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В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре "будет результат" по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
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Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
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Китайская компания Huawei официально представила новую линейку своих смартфонов — Honor 9X и 9X Pro.
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Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
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Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Авто
УАЗ показал «эксклюзивную» фотографию салона «Патриота» с «автоматом»
Российский автопроизводитель УАЗ разместил в своих социальных сетях эксклюзивные фотографии интерьера внедорожника УАЗ «Патриот» с АКПП.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
В Австралии фургон с 273 кг наркотиков врезался в полицейскую машину
В Сиднее микроавтобус, перевозивший наркотики на сумму более 140 миллионов американских долларов, задел полицейскую машину, припаркованную около участка.
Обновлено в 06:35
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
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Абызов отказался сотрудничать со следствием
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
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Происшествия
В Польше бейсджампер сорвался с высоты 12 метров и выжил
Обновлено в 08:52
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
У берегов Италии потерпел крушение вертолет Robinson R66, на борту которого находились граждане России.
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Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Политика
Путин поручил сократить использование тетрадей в школах
Глава государства Владимир Путин поручил сократить использование рабочих тетрадей в общеобразовательных заведениях.
Обновлено в 07:11
Технологии
Началось публичное бета-тестирование мобильного приложения MetaMask
Стартовало публичное бета-тестирование мобильного приложения MetaMask.
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Искусственный интеллект поможет Дубаю в борьбе с контрафактом
Мухаммед Али Рашид Лута, генеральный директор отдела коммерческого соответствия и защиты прав потребителей (CCCP) в Dubai Economy, объявил, что CCCP станет первой государственной организацией в стране и регионе, которая направит на борьбу с контрафактной продукцией самые современные технологии искусственного интеллекта (ИИ).
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Спорт
Малютин выиграл бронзу ЧМ на дистанции 200 метров вольным стилем
Российский пловец Мартин Малютин занял третье место в заплыве на 200 метров вольным стилем на чемпионате мира в Кванджу.
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В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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Анастасия Костенко призналась, что ее одевает стилист
После свадьбы с Дмитрием Тарасовым Анастасия Костенко охотно делится в соцсети семейными фотографиями.
Обновлено в 07:48