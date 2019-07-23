Госдума на заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, регулирующий работу фитнес-центров.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о работе фитнес-центров

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