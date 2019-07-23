Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ. Третье чтение запланировано на 24 июля.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге

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