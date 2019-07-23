Экономика
Законопроект о краудфандинге принят во втором чтенииCrypto-news 10:45
Законопроект о краудфандинге принят Госдумой во втором чтении. Ожидается, что в третьем чтении он будет принят уже 24 июля.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:49, Вашингтон
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Экономика
В России НДС на пальмовое масло может вырасти до 20%
В России пальмовое масло предложили лишить льгот и обложить НДС в 20%.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав
Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.
Обновлено в 04:53
Политика
Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса
Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Здоровье
Петербурженка, забеременевшая в 37 лет, родила четверых
Жительница Санкт-Петербурга, забеременев в 37 лет, во вторник родила четверых детей, сообщает Перинатальный центр Санкт-Петербургского педиатрического университета.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Екатеринбурге двое мужчин попытались «заминировать» путь кортежа Путина
Сотрудники полиции задержали двоих жителей Екатеринбурга, которые подложили муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина во время его визита в город 9 июля, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 12:22
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Гаджеты
Так может выглядеть OxygenOS 10 на базе Android 10 Q
Ожидается, что OxygenOS 10 будет выпущена в этом году одновременно со смартфонами OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro.
Обновлено вчера в 07:20
Кино
Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия
Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».
Обновлено в 11:11
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм
Российский боксер Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля.
Обновлено в 10:58
Экономика
Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов
В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.
Обновлено в 11:45
Футбол
«Ростов» не комментирует действия силовиков после матча со «Спартаком»
Футбольный клуб «Ростов» сделал заявление после драки с участием болельщиков «Спартака».
Обновлено в 06:12
Авто
УАЗ показал «эксклюзивную» фотографию салона «Патриота» с «автоматом»
Российский автопроизводитель УАЗ разместил в своих социальных сетях эксклюзивные фотографии интерьера внедорожника УАЗ «Патриот» с АКПП.
Обновлено вчера в 12:02
Авто
Автопроизводителей хотят обязать хранить данные в России
В НТИ "Автонет" полагают, что данная законодательная инициатива не оттолкнет автопроизводителей от российского авторынка, а, наоборот, создаст экономические условия для создания новых технологических сервисов в автомобильной сфере.
Обновлено вчера в 21:33
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 08:18
Футбол
Зидан ответил на критику агента Бэйла
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова агента Джонатана Барретта, представляющего форварда мадридского клуба Гарета Бэйла, который обвинил французского специалиста в проявлении неуважения к валлийскому футболисту.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову
Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
Обновлено в 11:00
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Игры
В Origin распродают шутеры со скидками до 85%
Многопользовательский шутер с открытым миром Anthem распродают со скидкой 60% за 1199 рублей (вместо тех же 2999).
Обновлено в 10:13
Баскетбол
Ухов пропустит чемпионат мира из-за травмы
Защитник сборной России Иван Ухов не сможет помочь команде в подготовке к чемпионата мира-2019.
Обновлено в 11:23
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57