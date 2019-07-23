Экономика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандингеРИА Новости 08:17

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ. Третье чтение запланировано на 24 июля.
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Краудфандингу прописали лимиты

Коммерсантъвчера в 18:49

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге

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Комсомольская правда13:38

Максимальный размер привлеченных инвестиций через краудфандинговые платформы составит 1 млрд руб. в год - законопроект

Финмаркетвчера в 10:04

В Международном финцентре «Астана» запускают краудфандинг по правилам

Инвест-Форсайтвчера в 04:24
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Армия и оружие

Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые

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Армия и оружие

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Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
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Среди американских политиков есть немало ястребов, настроенных на войну с Ираном, однако у президента США Дональда Трампа такого желания нет.
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Обновлено вчера в 17:29
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Родители ребенка, посаженного на цепь на Кубани, были в разводе

Родители 10-летнего мальчика на Кубани, отец которого посадил его на цепь в сарае, были в разводе, ребенок проживал с отцом по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка на Кубани.
Обновлено в 07:19
Политика

Трамп заявил, что расследование Мюллера осложнило отношения с Россией

Завершившееся расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера осложнило отношения США и России.
Обновлено в 13:35
Политика

МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

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Транспорт

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Обновлено в 09:08
Происшествия

Кортеж Путина попытались заминировать

В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Птуина. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу

Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
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Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона

Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
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В Белоруссии ввели уголовную ответственность за оправдание нацизма

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Космос

Тест RT об экзопланетах

23 июля 2015 года NASA объявило об открытии новой экзопланеты Kepler-452b.
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Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 12:13
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Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании

Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
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Центр спасения конечностей открылся на базе городской больницы в Домодедове.
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Дмитрий Гудков напал на журналистов после возвращения из Варны

Журналистам не удалось узнать, летал ли Гудков в Варну, чтобы проверить семейный бизнес, или для получения новых распоряжений от спонсора после провала оппозиционеров на выборах в Московскую гордуму.
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Российские саблистки завоевали золото чемпионата мира по фехтованию

Российские саблистки стали победительницами командного турнира чемпионата мира по фехтованию. Соревнования проходят в Будапеште.
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