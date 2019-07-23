Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандингеРИА Новости 08:17
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ. Третье чтение запланировано на 24 июля.
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Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Лавров заявил об отсутствии у Трампа желания воевать с Ираном
Среди американских политиков есть немало ястребов, настроенных на войну с Ираном, однако у президента США Дональда Трампа такого желания нет.
Обновлено в 13:36
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Политика
Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам
В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае
Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко.
Обновлено в 05:34
Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
Наука
Ученые связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза
Стремительное распространение новой формы кандидоза по миру может быть связано с постоянным ростом температур на Земле в последние полвека.
Обновлено в 09:51
Политика
Вакарчук предложил регламентировать отношения Украины с Россией
Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения Украины с РФ во всех сферах.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Родители ребенка, посаженного на цепь на Кубани, были в разводе
Родители 10-летнего мальчика на Кубани, отец которого посадил его на цепь в сарае, были в разводе, ребенок проживал с отцом по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка на Кубани.
Обновлено в 07:19
Политика
Трамп заявил, что расследование Мюллера осложнило отношения с Россией
Завершившееся расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера осложнило отношения США и России.
Обновлено в 13:35
Политика
МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет
Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Обновлено в 06:38
Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.
Обновлено вчера в 22:43
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Транспорт
Собянин рассказал, какой будет площадь у Киевского вокзала
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел во вторник ход работ по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к Киевскому вокзалу, по завершении работ здесь будет создан один из самых комфортных и современных транспортно-пересадочных узлов и появятся уличные переходы, защищенные навесами.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Кортеж Путина попытались заминировать
В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Птуина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона
Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил в должности исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шэнахэна, который занимал этот пост с начала 2019 года в связи отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 12:34
Политика
В Белоруссии ввели уголовную ответственность за оправдание нацизма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) страны.
Обновлено в 07:46
Космос
Тест RT об экзопланетах
23 июля 2015 года NASA объявило об открытии новой экзопланеты Kepler-452b.
Обновлено в 12:22
Политика
Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой
Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 12:13
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Здоровье
В подмосковном Домодедове открыли центр спасения конечностей
Центр спасения конечностей открылся на базе городской больницы в Домодедове.
Обновлено в 13:10
Политика
Дмитрий Гудков напал на журналистов после возвращения из Варны
Журналистам не удалось узнать, летал ли Гудков в Варну, чтобы проверить семейный бизнес, или для получения новых распоряжений от спонсора после провала оппозиционеров на выборах в Московскую гордуму.
Обновлено в 05:01
Кино
На экраны выйдут продолжения мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель»
Обновлено вчера в 17:44
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Спорт
Российские саблистки завоевали золото чемпионата мира по фехтованию
Российские саблистки стали победительницами командного турнира чемпионата мира по фехтованию. Соревнования проходят в Будапеште.
Обновлено в 12:42
Экономика
Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым
В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено в 06:32