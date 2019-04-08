Госдума приняла во втором чтении законопроект о крабовых аукционахРИА Новости 05:19

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, и запланировала третье чтение на 10 апреля.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о крабовых аукционах

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