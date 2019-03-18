Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерамГазета.Ru 06:06
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Читать в источнике
Оценить38
Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости 04:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Политика
Глава МИД Алжира привёз Путину письмо от президента республики
Вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра привёз в Москву письмо от президента республики Абдельазиза Бутефлики на имя российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 06:17
Политика
Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.
Обновлено в 09:30
Футбол
Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Политика
«Единая Россия» не поддержит проект о переводе часов
Внесенный в Госдуму законопроект о возвращении сезонного перевода времени не имеет законодательных перспектив.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком
Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».
Обновлено вчера в 22:35
Космос
Экипаж SIRIUS начал четырехмесячный изоляционный эксперимент
Обновлено в 08:00
Общество
Росреестр оценил участок Шувалов по цене смартфона
«Совершенно секретно»: Журналисты проекта Baza установили, что участок в 7,6 гектара в Московской области, который принадлежит Игорю Шувалову, Росреестр оценил всего в 107,5 тысячи рублей.
Обновлено в 04:07
Авто
В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia
Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.
Обновлено в 05:32
Политика
Путин на украинском языке обратился к властям Киева
Президент России Владимир Путин обратился к властям Киева на украинском языке.
Обновлено в 04:55
Экономика
МТС снизила оценку затрат на выполнение закона Яровой
МТС изменила прогноз затрат на исполнение закона Яровой: теперь оператор рассчитывает потратить 50 млрд руб. вместо 60 млрд руб. за пять лет, говорится в его сообщении.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы
В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Футбол
Гризманн изъявил желание перейти в «Барселону»
Согласно источнику, игрок сборной Франции хочет перебраться в Барселону, которая пыталась пригласить его до старта ЧМ-2018 в России.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Россия поставит Египту истребители Су-35
ВКС России в 2018 году получили 10 истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 04:28
Технологии
Visa открывает криптовалютное подразделение
В обязанности нового сотрудника будет входить реализация стратегии, намеченной VISA.
Обновлено в 08:25
Интернет
Instagram разрешил покупать товары внутри приложения
Команда Instagram объявила о начале закрытого бета-тестирования новой функции Checkout.
Обновлено в 08:32
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Футбол
Моуринью назвал Мбаппе самым дорогим игроком мира
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Интера" Жозе Моуринью прокомментировал игру форварда "Пари Сен-Жермен" Киллиана Мбаппе.
Обновлено в 01:43
Общество
Собянин рассказал о сохранении культурного наследия Москвы
Собянин напомнил, что в 2010 году в Москве в неудовлетворительном состоянии находились 1325 объектов культурного наследия - это 39% от их общего числа.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог
Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Профсоюз мигрантов отреагировал на изнасилование россиянки в Якутске
История с изнасилованием жительницы Якутска приезжими из Киргизии спровоцировала бурные антимигрантские настроения.
Обновлено в 07:59
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Футбол
Ари: Погребняк после своих высказываний не заслуживает внимания
Ари отказался как-либо комментировать слова Погребняка, заявив, что такой человек, как он, не заслуживает внимания.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии
По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Политика
Жириновский признался, что считает свою фамилию «дурацкой»
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что свою фамилию считает «дурацкой».
Обновлено в 07:31
Спорт
Фигуристка Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова закроет короткую программу в женском одиночном катании в стартовый день чемпионата мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:59
Общество
МВД намерено изучать отснятые правозащитниками видео в колониях
В МВД предложили поправки в закон «О порядке посещения мест принудительного содержания членами ОНК».
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Подлодка «Казань» впервые выстрелит ракетой «Циркон» в 2020 году
Российская многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» в 2020 году.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
«Лучший настольный компьютер»: Apple презентовала новые iMac
"Благодаря потрясающему дисплею Retina, удивительному дизайну, удвоенной производительности и MacOS Mojave, которые нравятся нашим клиентам, iMac на сегодняшний день является лучшим настольным компьютером в мире", - заявил Том Богер, старший директор Apple по маркетингу продуктов Mac.
Обновлено в 09:29
Политика
Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России
Депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено в 09:29
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24