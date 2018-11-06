Экономика
Государственная дума приняла во втором чтении поправки к федеральному бюджету России на 2018 год, увеличивающие его профицит до 2,1%. Проектом увеличиваются доходы бюджета на 1 трлн 874,7 млрд рублей — до 18 трлн 947,6 млрд рублей, передаёт РИА Новости.
RT на русском04:59
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Энергетика
Стоимость нефти марки Brent упала ниже $62 за баррель
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $62 за баррель впервые с середины февраля.
Обновлено в 14:15
Экономика
ВВП России за девять месяцев вырос на 1,5%
ВВП России за январь - сентябрь 2018 года, по предварительной оценке Росстата, вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 13:38
Экономика
МТС получила 37 млрд рублей убытка
Последний раз МТС показывала убыток в III квартале 2017 г. Тогда он составил на порядок меньшую сумму – 3,2 млрд руб. и был связан с прекращением работы компании в Туркменистане и обесцениванием туркменских активов.
Обновлено в 14:18
Экономика
Власти России могут передать надзор за добычей на шельфе новому органу
Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минприроды и ряду других ведомств проработать вопрос о целесообразности его создания, передает ТАСС со ссылкой на представителя вице-премьера Илью Джуса.
Обновлено в 12:52
Экономика
Акции Nissan и Mitsubishi дешевеют на новостях об аресте главы альянса
Акции Nissan и Mitsubishi Motors дешевеют на Токийской фондовой бирже на новостях об аресте главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено в 09:08
Экономика
Объем «свободных денег» россиян в октябре сократился на 500 рублей
У жителей городов-полумиллионников свободных от повседневных расходов денег в октябре осталось 23,2 тыс. руб.
Обновлено в 08:19
Финансы
Ставка по вкладам в топ-10 банков России в ноябре выросла до 7,18%
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам первой декады ноября этого года выросла до 7,18%.
Обновлено в 09:46
Экономика
В ЦБ рассказали о сглаживающих инструментах для борьбы с санкциями
Вводимые другими странами санкции могут создавать всплески волатильности на российском рынке и к этому нужно быть готовым, заявила, выступая на финансовом форуме газеты «Ведомости», первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено в 07:55
Экономика
«МегаФон» объявил о повышении тарифов в международном роуминге
"МегаФон" объявил о повышении с 3 декабря тарифов на услуги международного роуминга.
Обновлено в 13:59
Экономика
В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель
Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Александр Бондаренко в начале декабря покидает свои посты и уходит из банка, рассказали три человека, близких к Сбербанку и его структурным подразделениям.
Обновлено в 08:39
Экономика
Enel перенесла срок по продаже Рефтинской ГРЭС на начало 2019 года
Итальянская энергетическая группа Enel рассчитывает завершить продажу Рефтинской ГРЭС в Свердловской области в январе - феврале 2019 года, а не в декабре этого года, как планировалось ранее.
Обновлено в 10:44
Недвижимость
В Лондоне резко выросло число нераспроданных домов-новостроек
В Лондоне падает спрос на новые дома: по сравнению с прошлым годом число завершенных, но непроданных объектов выросло почти на 50%, с 1595 до 2374.
Обновлено в 13:00
Экономика
Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров в октябре на 11,4%
Обновлено в 14:08
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о переименовании Внешэкономбанка
Госкорпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк) изменит свое название на государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.
Обновлено в 11:05
Экономика
БСК планирует запуск новых производств в Казахстане и Стерлитамаке
Башкирская содовая компания (БСК, входит в группу «Башкирская химия») планирует запустить новые импортозамещающие производства в Казахстане и Стерлитамаке.
Обновлено в 14:02