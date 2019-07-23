Госдума приняла во втором чтении пакет из трех законопроектов об обновленном механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). Третье чтение запланировано на 24 июля.

Госдума приняла во II чтении пакет законопроектов об обновлении СПИКов

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