Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторовFinam.Ru 09:05

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании категорий инвесторов - физических лиц. Документ вносит изменения в закон "О рынке ценных бумаг".
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Ставки без риска

Российская газета10:03

Депутаты приняли в 1-м чтении проект закона о категоризации инвесторов-физлиц

Дума ТВ09:51

Законопроект о категориях инвесторов прошёл первое чтение в Госдуме

Экономика и жизнь09:29

Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторов на финрынке

ТАСС08:42

Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России

REGNUM08:55

В России могут ввести классификацию инвесторов

ФАН08:47

Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторов

Finam.Ru09:05
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Шоу-бизнес

Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие

На Украине прекратили сборку БТР-4

Обновлено в 11:14
Авто

Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT

Mercedes-AMG GT63 S с двигателем на 630 л.с. является самой мощной серийной моделью немецкой премиальной марки, за исключением гиперкара One.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Игры

Square Enix покажет Marvel’s Avengers на E3 2019

Square Enix представит на E3 игру про «Мстителей» – Marvel’s Avengers. Разработкой игры занимаются Crystal Dynamics и Eidos Montreal.
Обновлено в 11:50
Футбол

Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы

По решению медицинского и тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым к играм национальной команды не будет привлекаться защитник Владислав Игнатьев, который пропустил последние игры чемпионата из-за повреждения коленного сустава.
Обновлено в 13:18
Космос

Российские космонавты к юбилею Леонова вышли в открытый космос

Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека «Пирс» МКС в открытый космос.
Обновлено в 12:56
Футбол

«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Экс-министра транспорта Прикамья приговорили к 8,5 годам колонии

Обновлено в 07:19
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:07
Футбол

Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии

Обновлено в 10:15
Политика

ВСУ отклонил иск о назначении главы администрации Богдана

Верховной суд Украины принял решение оставить без рассмотрения поданный иск о признании назначения юриста предпринимателя Игоря Коломойского Андрея Богдана главой администрации президента Украины противоречащим украинскому законодательству.
Обновлено в 12:28
Авто

Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси

Напомним, ранее стало известно, что новый Bentley Flying Spur получит 3D-кожаную обивку салона.
Обновлено в 08:19
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Общество

Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей

Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено вчера в 14:49
Авто

«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ

На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
Обновлено в 05:16
Космос

Китайский луноход «Юйту-2» возобновил работу

Китайский луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц») самостоятельно вышел из спящего режима и приступил к новому этапу исследования естественного спутника Земли.
Обновлено в 03:33
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и микробы

Только один образец мясного фарша из 17, представленных на прилавках российских магазинов, удостоился высокой оценки экспертов организации Роскачество.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Пчелы заблокировали границу Эстонии и России

Обновлено в 10:27
Происшествия

ВС отменил оправдательный приговор обвиняемым в расстреле бойцов ОМОНа

Верховный суд (ВС) России отменил оправдательный приговор в отношении троих петербуржцев, обвинявшихся в расстреле сотрудников транспортного ОМОНа, занимавшихся незаконной инкассацией, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Обновлено в 06:27
Кино

Умер актер из фильма «Крестный отец»

Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Пентагон заподозрил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания

Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший обвинил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания.
Обновлено в 11:04
Авто

Завод Haval в Тульской области начинает серийное производство

Обновлено в 11:36
Здоровье

Онищенко посоветовал пенсионерам жить «чуть-чуть впроголодь»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко предложил пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями.
Обновлено в 13:09
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Политика

Сторонники Саакашвили пришли встречать его в Борисполь

Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Как изменилась за 17 лет Оксана Федорова

Обновлено в 13:30
Политика

Зеленский призвал политиков есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
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