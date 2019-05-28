Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторовFinam.Ru 09:05

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании категорий инвесторов - физических лиц. Документ вносит изменения в закон "О рынке ценных бумаг".

Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторов

Экономика и жизнь

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