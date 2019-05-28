Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторовFinam.Ru 09:05
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании категорий инвесторов - физических лиц. Документ вносит изменения в закон "О рынке ценных бумаг".
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
На Украине прекратили сборку БТР-4
Обновлено в 11:14
Авто
Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Mercedes-AMG GT63 S с двигателем на 630 л.с. является самой мощной серийной моделью немецкой премиальной марки, за исключением гиперкара One.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Игры
Square Enix покажет Marvel’s Avengers на E3 2019
Square Enix представит на E3 игру про «Мстителей» – Marvel’s Avengers. Разработкой игры занимаются Crystal Dynamics и Eidos Montreal.
Обновлено в 11:50
Футбол
Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы
По решению медицинского и тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым к играм национальной команды не будет привлекаться защитник Владислав Игнатьев, который пропустил последние игры чемпионата из-за повреждения коленного сустава.
Обновлено в 13:18
Космос
Российские космонавты к юбилею Леонова вышли в открытый космос
Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека «Пирс» МКС в открытый космос.
Обновлено в 12:56
Футбол
«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:07
Футбол
Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии
Обновлено в 10:15
Политика
ВСУ отклонил иск о назначении главы администрации Богдана
Верховной суд Украины принял решение оставить без рассмотрения поданный иск о признании назначения юриста предпринимателя Игоря Коломойского Андрея Богдана главой администрации президента Украины противоречащим украинскому законодательству.
Обновлено в 12:28
Авто
Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Напомним, ранее стало известно, что новый Bentley Flying Spur получит 3D-кожаную обивку салона.
Обновлено в 08:19
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Общество
Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей
Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено вчера в 14:49
Авто
«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ
На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
Обновлено в 05:16
Космос
Китайский луноход «Юйту-2» возобновил работу
Китайский луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц») самостоятельно вышел из спящего режима и приступил к новому этапу исследования естественного спутника Земли.
Обновлено в 03:33
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и микробы
Только один образец мясного фарша из 17, представленных на прилавках российских магазинов, удостоился высокой оценки экспертов организации Роскачество.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Пчелы заблокировали границу Эстонии и России
Обновлено в 10:27
Происшествия
ВС отменил оправдательный приговор обвиняемым в расстреле бойцов ОМОНа
Верховный суд (ВС) России отменил оправдательный приговор в отношении троих петербуржцев, обвинявшихся в расстреле сотрудников транспортного ОМОНа, занимавшихся незаконной инкассацией, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Обновлено в 06:27
Кино
Умер актер из фильма «Крестный отец»
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Пентагон заподозрил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания
Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший обвинил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания.
Обновлено в 11:04
Авто
Завод Haval в Тульской области начинает серийное производство
Обновлено в 11:36
Здоровье
Онищенко посоветовал пенсионерам жить «чуть-чуть впроголодь»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко предложил пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Политика
Сторонники Саакашвили пришли встречать его в Борисполь
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Как изменилась за 17 лет Оксана Федорова
Обновлено в 13:30
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40