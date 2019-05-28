Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторовFinam.Ru 09:05
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании категорий инвесторов - физических лиц. Документ вносит изменения в закон "О рынке ценных бумаг".
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Общество
Путин разрешил людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям с такими заболеваниями, как ВИЧ и гепатит C, усыновлять детей.
Обновлено в 20:20
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги
США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.
Обновлено в 18:59
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Технологии
NXP купит беспроводной бизнес компании Marvell за $1,76 млрд
Поставщик полупроводниковых компонентов из Нидерландов NXP Semiconductors объявил в среду о намерении купить бизнес Marvell Technology Group по выпуску беспроводных решений с целью расширения своего портфолио.
Обновлено в 17:02
Политика
Болтон может встретиться с Патрушевым в Иерусалиме
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует провести встречу с российским коллегой Николаем Патрушевым и израильским представителем Меиром Бен-Шабатом в Иерусалиме.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
Сирийские курды передали Узбекистану около 150 жен и детей боевиков ИГ
Обновлено в 16:55
Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Наука
Назван смертельно опасный для сердца продукт
Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Общество
Гороскоп на 29 мая: Козерогу не стоит отступать от задуманного, а у Львов откроются новые перспективы
Астролог рекомендует не отступать от задуманного.
Обновлено вчера в 10:19
Авто
Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа
Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол
«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»
Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
Обновлено в 14:40
Космос
Древнейшие на Земле метеориты найдены в пустыне Атакама
Международная группа ученых обнаружила множество хорошо сохранившихся каменных метеоритов в чилийской пустыне Атакама.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян
В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено в 06:59
Политика
Глава ВЦИОМ опроверг падение рейтинга Владимира Путина
Ранее сообщалось, что личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал до исторически минимального значения – 31,7%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 05:25
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Наука
В России созданы самостоятельно меняющие цены на товар ценники
Для определения наиболее подходящей цены, новое устройство учитывает множество факторов, влияющих на ценообразование: начиная от спроса на товар, и заканчивая его остатками на складе.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов
Народная милиция Луганской народной республики предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков.
Обновлено в 13:56
Игры
Стала известна дата выхода игры Death Stranding
На канале «PlayStaion Россия» в Youtube появился новый трейлер игры Death Stranding, над созданием которой работает Хидео Кодзима.
Обновлено в 19:41
Политика
Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом
Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Здоровье
Правила обязательного медицинского страхования изменились в РФ
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / В РФ вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 05:51
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета
Обновлено в 14:42
Здоровье
Онкологию вписывают в нацпроект
Система ОМС трансформируется для лечения онкологических заболеваний согласно требованиям нацпроекта «Здравоохранение» — об этом в ходе заседания профильного круглого стола рассказала начальник управления модернизации системы обязательного медицинского страхования ФФОМС Ольга Царева.
Обновлено в 18:44
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
Обновлено в 12:54
Политика
Ученик лжепатриарха Филарета объявил его указы недействительными
Новый руководитель украинских раскольников митрополит Киевский Епифаний (Думенко) опубликовал на официальном сайте Православной Церкви Украины (ПЦУ) указ, в котором объявил недействительными любые распоряжения своего бывшего наставника, «патриарха всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко).
Обновлено в 16:53
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Футбол
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию.
Обновлено в 17:15