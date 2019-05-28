Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторовFinam.Ru 09:05

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании категорий инвесторов - физических лиц. Документ вносит изменения в закон "О рынке ценных бумаг".
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Ставки без риска

Российская газета10:03

Депутаты приняли в 1-м чтении проект закона о категоризации инвесторов-физлиц

Дума ТВ09:51

Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторов

Finam.Ru09:05

Госдума приняла в первом чтении законопроект о категориях инвесторов на финрынке

ТАСС08:42

Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России

REGNUM08:55

Законопроект о категориях инвесторов прошёл первое чтение в Госдуме

Экономика и жизнь09:29

В России могут ввести классификацию инвесторов

ФАН08:47
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Общество

Путин разрешил людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям с такими заболеваниями, как ВИЧ и гепатит C, усыновлять детей.
Обновлено в 20:20
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика

США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги

США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.
Обновлено в 18:59
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Технологии

NXP купит беспроводной бизнес компании Marvell за $1,76 млрд

Поставщик полупроводниковых компонентов из Нидерландов NXP Semiconductors объявил в среду о намерении купить бизнес Marvell Technology Group по выпуску беспроводных решений с целью расширения своего портфолио.
Обновлено в 17:02
Политика

Болтон может встретиться с Патрушевым в Иерусалиме

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует провести встречу с российским коллегой Николаем Патрушевым и израильским представителем Меиром Бен-Шабатом в Иерусалиме.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Сирийские курды передали Узбекистану около 150 жен и детей боевиков ИГ

Обновлено в 16:55
Экономика

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Наука

Назван смертельно опасный для сердца продукт

Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Общество

Гороскоп на 29 мая: Козерогу не стоит отступать от задуманного, а у Львов откроются новые перспективы

Астролог рекомендует не отступать от задуманного.
Обновлено вчера в 10:19
Авто

Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа

Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»

Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
Обновлено в 14:40
Космос

Древнейшие на Земле метеориты найдены в пустыне Атакама

Международная группа ученых обнаружила множество хорошо сохранившихся каменных метеоритов в чилийской пустыне Атакама.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян

В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено в 06:59
Политика

Глава ВЦИОМ опроверг падение рейтинга Владимира Путина

Ранее сообщалось, что личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал до исторически минимального значения – 31,7%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 05:25
Общество

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Наука

В России созданы самостоятельно меняющие цены на товар ценники

Для определения наиболее подходящей цены, новое устройство учитывает множество факторов, влияющих на ценообразование: начиная от спроса на товар, и заканчивая его остатками на складе.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов

Народная милиция Луганской народной республики предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков.
Обновлено в 13:56
Игры

Стала известна дата выхода игры Death Stranding

На канале «PlayStaion Россия» в Youtube появился новый трейлер игры Death Stranding, над созданием которой работает Хидео Кодзима.
Обновлено в 19:41
Политика

Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Здоровье

Правила обязательного медицинского страхования изменились в РФ

Москва / AbsolutTV.ru / Новости / В РФ вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 05:51
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета

Обновлено в 14:42
Здоровье

Онкологию вписывают в нацпроект

Система ОМС трансформируется для лечения онкологических заболеваний согласно требованиям нацпроекта «Здравоохранение» — об этом в ходе заседания профильного круглого стола рассказала начальник управления модернизации системы обязательного медицинского страхования ФФОМС Ольга Царева.
Обновлено в 18:44
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

Обновлено в 12:54
Политика

Ученик лжепатриарха Филарета объявил его указы недействительными

Новый руководитель украинских раскольников митрополит Киевский Епифаний (Думенко) опубликовал на официальном сайте Православной Церкви Украины (ПЦУ) указ, в котором объявил недействительными любые распоряжения своего бывшего наставника, «патриарха всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко).
Обновлено в 16:53
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Футбол

«Челси» стал победителем Лиги Европы

Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию.
Обновлено в 17:15
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