Госдума приняла в первом чтении закон об ипотечных каникулахDaily Storm 05:01

с чего всё началось

У тех, кто потерял возможность работать из‑за серьезной травмы, стал инвалидом, в чьей семье возникли финансовые трудности или погиб единственный кормилец, должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить размеры ежемесячных платежей.

Госдума во вторник, 19 марта, на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Госдума приняла в первом чтении закон об ипотечных каникулах

Армия и оружие CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.

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Происшествия Главу Росгеологии Панова отправили в отставку В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов, был уволен.

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Футбол Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020 Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.

Транспорт ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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