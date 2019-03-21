Политика
Госдума приняла в первом чтении закон об ипотечных каникулахDaily Storm 05:01
Госдума во вторник, 19 марта, на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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У тех, кто потерял возможность работать из‑за серьезной травмы, стал инвалидом, в чьей семье возникли финансовые трудности или погиб единственный кормилец, должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить размеры ежемесячных платежей.
— Вячеслав Володин, российский политикМетагазета 07:06
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах» для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Государственная Дума РФ05:00
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Армия и оружие
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Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
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Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
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Обновлено в 16:12
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Обновлено в 16:08
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Обновлено в 17:49
Космос
«Луна-26» с орбиты проведет геологоразведку реголита
Глобальная ядерно-физическая геологоразведка лунного реголита, или поверхностных образований спутника Земли будет проведена российским орбитальным аппаратом "Луна-26" при помощи гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС).
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Армия и оружие
В США начали испытания самого быстрого вертолёта в мире
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT совершил свой первый полет. Машина позиционируется как самый быстрый на планете вертолёт.
Обновлено в 21:14
Наука
Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»
Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
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Житель Хабаровского края убил забравшегося в сарай амурского тигра
В Хабаровском крае житель поселка Золотой муниципального района имени Лазо застрелил самца амурского тигра, который забрался на его подворье в поисках добычи.
Обновлено в 10:20
Экономика
Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году
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Обновлено в 09:22
Общество
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено в 19:33
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Корреспондент НГС прошла по обувным магазинам Новосибирска и нашла самые неожиданные варианты резиновых сапог — на огромных каблуках, необычных расцветок и по впечатляющим ценам.
Обновлено в 21:00
Политика
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Первый заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов заявил, что комиссия ООН в скором времени озвучит свое отношение к заявке России относительно расширения шельфа на территории Арктики.
Обновлено в 21:06
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Для спасения Максима Зайцева не хватает 955 400 руб
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Футбол
Дания ушла от поражения в товарищеском матче с Косово
Сборные Косово и Дании сыграли вничью в товарищеском матче.
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Политика
Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Политика
В Совфеде оценили ситуацию в Великобритании в связи с брекситом
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Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину.
Обновлено в 20:26
Политика
Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек
Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.
Обновлено в 10:13
Общество
Гороскоп на 22 марта: День подходит для романтики и обмена знаками внимания
ОВЕН Время характеризуется повышенной импульсивностью, граничащей с опрометчивостью.
Обновлено в 18:00
Футбол
Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020
Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.
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Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Транспорт
ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Общество
Как МВД сократило список опасных пород собак
МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, с 69 до 13 наименований - об этом рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению актов к закону "Об ответственном обращении с животными".
Обновлено в 16:53
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Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
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Обновлено в 06:45
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В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Boeing установит на 737 Max дополнительный сигнал тревоги
Boeing решил установить дополнительный сигнал тревоги на все свои лайнеры 737 Max, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:58