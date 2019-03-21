Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон об ипотечных каникулахDaily Storm 05:01
Госдума во вторник, 19 марта, на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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У тех, кто потерял возможность работать из‑за серьезной травмы, стал инвалидом, в чьей семье возникли финансовые трудности или погиб единственный кормилец, должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить размеры ежемесячных платежей.
— Вячеслав Володин, российский политикМетагазета 07:06
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
Политика
В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти
Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
В Пентагоне признали нежелание РФ нападать на страны НАТО
Россия не собирается в открытую нападать на страны НАТО.
Обновлено в 16:40
Технологии
Владислав Новый о новом сервисе Google
Владислав Новый о новом сервисе Google Google 19 марта сделала один из самых масштабных своих анонсов за последнее время, объявив о скором запуске стримингового сервиса для видеоигр Stadia.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон
Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.
Обновлено в 19:32
Кино
Вышел постер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено 19 марта в 05:16
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено в 20:15
Политика
Врио главы Оренбуржья стал Денис Паслер
Президент сообщил ему о своем решении назначить его врио главы Оренбургской области, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:51
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено вчера в 09:26
Авто
В России возобновляются продажи Ravon
В СМИ появилась информация о том, что поставки машин должны возобновиться, но перспективы продаж довольно туманны.
Обновлено в 19:10
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Культура
Картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» выставят в Петербурге
Камерная выставка работ Архипа Куинджи откроется в Садовом вестибюле Михайловского дворца в Петербурге.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес
Марина Ким показала роскошную фигуру в бикини
Обновлено в 19:00
Здоровье
В Челнах у студентки колледжа КФУ выявили туберкулез
Всех контактных лиц отправили на обследования: им предстоит пройти флюорографию и диаскинтест, отметили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
На похоронах Началовой заметили мистический знак
Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:24
Музыка
Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»
Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
Обновлено в 03:36
Общество
«Не подстрекайте молодежь»: Николай Кульбертинов обратился с призывом к движению «Ус Тумсуу»
По словам главы города, все жители Якутска порицают проявления нетерпимости, которые были допущены со стороны отдельных лиц.
Обновлено в 06:15
Экономика
МТС заявила, что будет защищать свои интересы в США по делу о «взятках в Узбекистане»
Накануне в суд штата был подан иск к МТС с требованием компенсировать ущерб в результате незаконных действий компании в Узбекистане.
Обновлено в 14:34
Политика
Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана»
Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.
Обновлено в 22:24
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
Обновлено в 02:46
Энергетика
Бензин начнет дорожать уже с 1 апреля
Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено в 20:17
Армия и оружие
США массово модернизируют «Абрамсы» до M1A2 SEPv3
Обновлено в 22:49
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Футбол
Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»
Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
Обновлено в 13:02
Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий
Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину»
Форвард гостей Никита Кучеров отметился голевой передачей. На счету россиянина стало 120 (37+83) очков в регулярном чемпионате.
Обновлено в 21:59
Футбол
Как выглядит раздевалка сборной России после поражения от Бельгии
Сборная России в своём официальном аккаунте в Twitter опубликовала фотографию из раздевалки команды после гостевого матча против Бельгии.
Обновлено в 19:26
Кино
В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым
В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено в 11:43