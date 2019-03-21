Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон об ипотечных каникулахDaily Storm 05:01

Госдума во вторник, 19 марта, на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Вячеслав Володин
У тех, кто потерял возможность работать из‑за серьезной травмы, стал инвалидом, в чьей семье возникли финансовые трудности или погиб единственный кормилец, должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить размеры ежемесячных платежей.
— Вячеслав Володин, российский политикМетагазета 07:06

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Законопроект об «ипотечных каникулах» прошел первое чтение в Госдуме

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