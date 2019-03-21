Госдума приняла в первом чтении закон об ипотечных каникулахDaily Storm 05:01

У тех, кто потерял возможность работать из‑за серьезной травмы, стал инвалидом, в чьей семье возникли финансовые трудности или погиб единственный кормилец, должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить размеры ежемесячных платежей.

Госдума во вторник, 19 марта, на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Госдума приняла в первом чтении закон об ипотечных каникулах

Политика В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.

Технологии Владислав Новый о новом сервисе Google Владислав Новый о новом сервисе Google Google 19 марта сделала один из самых масштабных своих анонсов за последнее время, объявив о скором запуске стримингового сервиса для видеоигр Stadia.

Армия и оружие CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

Политика Врио главы Оренбуржья стал Денис Паслер Президент сообщил ему о своем решении назначить его врио главы Оренбургской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Наука Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.

Авто В России возобновляются продажи Ravon В СМИ появилась информация о том, что поставки машин должны возобновиться, но перспективы продаж довольно туманны.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Политика Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.

Культура Картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» выставят в Петербурге Камерная выставка работ Архипа Куинджи откроется в Садовом вестибюле Михайловского дворца в Петербурге.

Здоровье В Челнах у студентки колледжа КФУ выявили туберкулез Всех контактных лиц отправили на обследования: им предстоит пройти флюорографию и диаскинтест, отметили в пресс-службе ведомства.

Шоу-бизнес На похоронах Началовой заметили мистический знак Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

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Общество Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.

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Экономика Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.

Хоккей Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину» Форвард гостей Никита Кучеров отметился голевой передачей. На счету россиянина стало 120 (37+83) очков в регулярном чемпионате.

Футбол Как выглядит раздевалка сборной России после поражения от Бельгии Сборная России в своём официальном аккаунте в Twitter опубликовала фотографию из раздевалки команды после гостевого матча против Бельгии.