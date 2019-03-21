Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтенииКоммерсантъ вчера в 05:51

с чего всё началось

У тех, кто потерял возможность работать из‑за серьезной травмы, стал инвалидом, в чьей семье возникли финансовые трудности или погиб единственный кормилец, должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить размеры ежемесячных платежей.

Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении

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