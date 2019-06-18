Госдума одобрила поправки в бюджет 2019 годаРБК 11:23

с чего всё началось

Денежные средства будут переданы на обслуживание реализации национальных проектов и планов, которые Президент Российской Федерации Владимир Путин наметил в своём обращении к Федеральному собранию. Для начала - денежные средства будут направлены на поддержку и защиту россиян в социальной сфере.

Государственная дума приняла в первом чтении проект поправок в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», следует из информации системы обеспечения законодательной деятельности.

Госдума одобрила поправки в бюджет 2019 года

Спорт Дериглазова прошла в финал ЧЕ по фехтованию Российская фехтовальщица, олимпийская чемпионка в дисциплине «рапира» Инна Дериглазова прошла в финал турнира на чемпионате Европы.

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